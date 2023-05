Właściciel marek odzieżowych zmniejsza stratę netto

CDRL, właściciel marek odzieżowych (m.in. Cocodrillo), zaprezentował raport kwartalny za I kwartał 2023 roku. Wynika z niego, że spółka zmniejszyła strata netto o ok. 27 proc., z 11 mln złotych w I kwartale 2022 roku do 8 mln w I kwartale 2023 roku.

Spółka CDRL opublikowała raport finansowy za I kwartał 2023 roku. Przychody ze sprzedaży CDRL wyniosły 89 mln złotych w I kwartale 2023 roku i były o ok. 8 proc. niższe niż w I kwartale roku 2022, kiedy wyniosły 97 mln złotych.

Z kolei strata z działalności operacyjnej w I kwartale 2023 roku wzrosła w stosunku do I kwartału 2022 roku z 611 tys. do 5 mln zł. Zmniejszyła się jednak

"W przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2022 roku oraz całego 2022 roku grupa wygenerowała w okresie pierwszego kwartału 2023 roku dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i ujemne przepływy z działalności finansowej co wskazuje na to, iż ogólna sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a spółki terminowo regulują wymagalne zobowiązania. Spółka dominująca na bieżąco monitoruje przepływy pieniężne i zapewnia środki w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych" - możemy przeczytać w raporcie.

CDRL jest polskim przedsiębiorstwem powstałym w 2002 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji odzieży dla dzieci i młodzieży. Siedziba firmy znajduje się w Pianowie k. Kościana w województwie wielkopolskim. Grupa CDRL zarządza markami: Coccodrillo, Lemon Explore, Broel oraz Mokida. Od 2014 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Historia CDRL sięga początku lat 90, kiedy Marek Dworczak i Tomasz Przybyła rozpoczęli działalność na rynku odzieżowym. Obaj przedsiębiorcy od początku nastawieni byli na dystrybucję ubrań dziecięcych. W roku 2003 doszło do połączenia prowadzonych przez Marka Dworczaka i Tomasza Przybyły spółek. W efekcie powstało Coccodrillo.

Obecnie głównymi udziałowcami spółki CDRL są: Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji (41,39 proc. ogólnej liczby akcji), Tomasz Przybyła (21,12 proc.) i Marek Dworczak (20,63 proc.).

