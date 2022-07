Włochy: Kobiety z formacji karabinierów narzekają, bo muszą nosić męskie mundury

W niektórych jednostkach włoskich karabinierów nie pomyślano o mundurach dla kobiet, które są zmuszone do noszenia męskich, nieodpowiednich dla ich budowy fizycznej i ograniczających swobodę ruchów oraz skuteczność działania - alarmuje związek zawodowy działający w formacji żandarmerii.

Jak podkreślili związkowcy w wydanym oświadczeniu, brak mundurów dla kobiet-karabinierów ujemnie wpływa też na ich wygląd.

Zaapelowali do dowództwa o to, by "zapełnili tę anachroniczną lukę" i zagwarantowali kobietom odpowiednie mundury, bo męskie są niewygodne.

Wyjaśniono, że kobiety odbywające służbę w mobilnych patrolach najbardziej narzekają na to, że muszą nosić spodnie dla mężczyzn, gdyż tylko takie otrzymują z administracji.

Ponadto zasygnalizowany został problem z kamizelkami kuloodpornymi. Jak podkreślono, istnieją modele damskie, ale są one bardzo rzadkie.

"To oznacza, że nasze koleżanki, które pełnią służbę na ulicach, noszą ten element systemu ochrony osobistej , który jest nieodpowiedni, a zatem niefunkcjonalny" - zauważyli związkowcy w nocie, cytowanej przez włoską agencja prasowa Ansa.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl