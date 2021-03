Wojas spodziewa się głębokiej restrukturyzacji sieci handlowej

Z perspektywy branży obuwniczej 2020 to rok rekordowych spadków sprzedaży w sklepach stacjonarnych w centrach handlowych, sięgających nawet -70 proc. rok do roku. Przedstawiciele branży nie mają złudzeń, że wiosna zmieni ich położenie na tyle, by mówić o odrobieniu strat.

- Obecnie nie jest możliwa rzetelna ocena sektora. Proces wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią jest w toku. Sytuacja nie dość, że jest trudna to dodatkowo jest nieprzewidywalna w nieznanej dotąd skali, w perspektywie zarówno krótszej jak i dłuższej. Perspektywa wiosny w tym momencie stanowi dla nas wyzwanie by przetrwać w stabilnej kondycji. Raczej rok 2021 nie będzie rokiem wielkich zysków. Przewidujemy go jako rok trudnych, nieplanowanych ale wymuszonych zmian i szybkiego dostosowywania się. Sytuacja jakiej nie doświadczyliśmy w 30 letniej historii firmy - ocenia Wiesław Wojas z Wojasa.



- Przy tak olbrzymiej wyrwie finansowej w przychodach firmy, powstałej przez wprowadzenie trzech lockdownów, zrealizowanie scenariusza odrobienia strat z całą pewnością nie jest możliwe. Jesteśmy obserwatorami historycznych zmian rynku retail, ograniczenie handlu brutalnie przyspieszy proces konsolidacji, część marek nie przetrwa, część zredukuje sieć sprzedaży w offline - dodaje Artur Kazienko z Kazara.



Pozytywna ocena wsparcia państwa wobec przedsiębiorców kończy się na pierwszych rozwiązaniach tarczy, kiedy reakcje rządu były stosowne do bieżącej sytuacji. Jednak kolejne rozwiązania, zawarte w nich nielogiczności i sprzeczności, które działają na niekorzyść przedsiębiorców oceniane są negatywnie.



- Pomoc państwa przy pierwszym lockdownie była zadowalająca, natomiast jeśli chodzi o kolejne transze pomocowe to nie wystarczały one nawet na pokrycie bieżących kosztów poza tym branża obuwnicza była często pomijana nie wiadomo z jakich powodów. Negocjowanie z centrami jest trudne, art. 15ze jest raczej utrudnieniem niż pomocą. W ocenie przedsiębiorców wiele firm zostało pozostawionych samych sobie zarówno z problemem utrzymania zatrudnienia, jak i zatowarowaniem. Stany magazynowe są wysokie, gdyż większość „wysokiego” sezonu objęta była obostrzeniami, które spowodowały zamknięcie salonów w galeriach handlowych - wyjaśnia Andrzej Filipowicz, Filippo.



Przedstawiciele ZPPHiU dostrzegają iż przedłużające się obostrzenia, spowodowały większe skierowanie uwagi na zakupy w sieci, jednak w krótkiej perspektywie nie widzą tym kanale alternatywy dla handlu stacjonarnego ani szansy na zrekompensowanie strat.

