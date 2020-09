Wojas szacuje straty spowodowane pandemią

Koronawirus mocno uderzył w firmę obuwniczą Wojas, do której należą sieci sklepów Wojas i Bartek. Przychody ze sprzedaży w I połowie 2020 r. spadły o 16,4 proc. Grupa zanotowała również 8,84 mln zł straty wobec 1,94 mln zł zysku w ubiegłym roku. Perspektywa powrotu do wyników sprzed pandemii wciąż stoi pod znakiem niepewność co do kształtu i wpływu epidemii COVID-19.

W pierwszej połowie roku Grupa Wojas zanotowała w ujęciu skonsolidowanym spadek przychodów o 16,4 proc. do 102,82 mln zł oraz wyniku netto z 1,94 mln zł zysku do 8,84 mln zł straty.

Wpływy w sklepach stacjonarnych zmalały o 42,1 proc., a w internecie wzrosły o 43 proc.

Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna/lato 2020 Wojas szacuje już na ponad 10 mln złotych na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto.

Spadek przychodów ze sklepów stacjonarnych, wzrost sprzedaży online