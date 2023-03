Wojas z najwyższą wyceną w historii. Wystarczyły dwa kontrakty dla wojska

Konsorcjum Wojasa podpisało kolejny kontrakt na dostawę obuwia dla Wojska Polskiego, tym razem o sumarycznej wartości prawie 140 mln zł. Kurs spółki znajduje się na historycznych szczytach.

Wojas, jako lider konsorcjum, podpisał kolejną umowę na wykonanie i dostawy obuwia dla Wojska Polskiego w latach 2023-2025. Łączna wartość kontraktu z opcjami dodatkowymi wynosi 138,6 mln z netto, z czego dla spółki przypada 75 procent (prawie 104 mln zł).

Wcześniej, 10 lutego, Wojas poinformował, że - także jako lider konsorcjum - zawarł umowę z 4 Regionalną Bazą Logistyczną na wykonania i dostawy butów sportowych dla Wojska Polskiego. Łączna wartość kontraktu w części dla spółki wynosi 25,9 mln zł. Realizacja dostaw zaplanowana jest od maja 2023 do końca listopada 2023 roku.

Wówczas kurs spółki urósł w dwa dni z 5,4 zł do pond 8 zł za akcję. We wtorek, 14 marca inwestorzy ponownie reagują euforycznie na informacje płynące ze spółki, kurs rośnie o około 25 procent, do okolic 10 zł za akcję, przy obrotach przekraczających 1,3 mln zł. Od 9 lutego kurs zyskał już ponad 85 proc., a od początku roku wycena Wojasa uległa podwojeniu. Obecna wycena jest najwyższa w historii spółki.

