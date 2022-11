Wólczanka daje ubraniom drugie życie

Należąca do grupy VRG marka Wólczanka rozpoczyna współpracę z marką Ubrania Do Oddania wpisując się w coraz popularniejszy nur zrównoważonej mody.

W wybranych sklepach sieci marki Wólczanka rusza akcja „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie”, organizowana we współpracy z marką Ubrania Do Oddania.

W ramach kampanii, klienci odwiedzający 6 wielkoformatowych sklepów marki w największych miastach będą mogli oddać niepotrzebną odzież lub zamówić bezpłatnego kuriera przez stronę internetową, aby ten odebrał ubrania ze wskazanej lokalizacji.

Odzież zgromadzona w trakcie akcji trafi do drugiego obiegu lub będzie poddana recyclingowi.

Branża modowa chce minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko

Wólczanka jest pierwszą marką w portfolio Grupy VRG, która zdecydowała się na taką akcję. Jak podkreśla Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment odzieżowy, kampania ma przede wszystkim na celu budowanie proekologicznych postawy pośród konsumentów i edukację na temat zrównoważonej mody.

– Jesteśmy częścią branży, która odpowiada za ok. 10 proc. globalnego śladu węglowego. Doskonale rozumiemy, że naszą odpowiedzialnością jest minimalizowanie tego śladu w naszej działalności. Oferujemy produkty, które mają być z klientami na lata i zachęcamy ich do świadomych zakupów. Wprowadzamy też zmiany operacyjne, które minimalizują nasz negatywny wpływ na środowisko – mówi wiceprezeska VRG.

Niechciane już ubrania mogą dostać drugie życie

W ramach akcji realizowanej z Ubrania Do Oddania Wólczanka przyjmuje odzież nową i używaną dowolnych marek. Przekazane ubrania są dostarczane do Ubrania Do Oddania, gdzie poszczególne produkty są selekcjonowane i odświeżane. Większość z nich trafia do drugiego obiegu, niektóre z nich także do coraz bardziej popularnych Butików Cyrkularnych. Trafiają w ten sposób do nowych właścicieli i tym samym unikają wyrzucenia do śmieci. Ubrania nienadające się do dalszego używania są poddawane recyclingowi.

- Nie mam wątpliwości, że model cyrkularny to jeden z kluczowych trendów, który będzie kształtował przyszłość świata mody. Dynamiczny rozwój działalności Ubrania Do Oddania i sam fakt, że kolejne marki włączają się we współpracę z tą organizacją, jest tego najlepszym dowodem – mówi Marta Fryzowska. Jak podkreśla wiceprezeska VRG, kampania Wólczanki z Ubrania Do Oddania jest swego rodzaju pilotem, a Grupa planuje rozwój inicjatyw związanych z drugim obiegiem odzieży w kolejnych latach.

Dodatkowo każdy kilogram zebranych ubrań przełoży się na finansową pomoc dla 41 000 podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Kampania wdrażana jest w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Grupy VRG.

VRG wdraża aktualną Strategię Zrównoważonego Rozwoju od 2020 roku. Grupa co roku raportuje realizację swoich kluczowych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem (skoncentrowanych na trzech kluczowych obszarach: produktu, pracowników i przestrzeni, rozumianej jako sieć salonów).

