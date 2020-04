Wycena biznesu Dariusza Miłka wzrosła o 30 proc. Od rana...

Zapowiedź odmrożenia gospodarki i - w domyśle - otwarcia galerii handlowych podbiła kursy akcji spółek odzieżowych. Liderem wzrostów było CCC Dariusza Miłka, które około południa drożało około 30 proc. Najgorsze za nimi?

Spółka zaczęła również intensywnie rozbudowywać internetowy kanał sprzedaży. W połowie marca uruchomiła sprzedaż internetową w Rumunii, w tym miesiącu rozpocznie się sprzedaż przez internet także w Austrii i na Węgrzech.Kolejną dobrą wiadomością jest skorzystanie przez spółkę z mechanizmów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej i uzyskanie łącznego finansowania w wysokości 23 mln zł na trzy miesiące.To nie oznacza jednak, że spółka wyszła z kryzysu obronną ręką - chociaż szanse na to w ostatnich tygodniach nieco wzrosły. Wciąż problemem jest spadek przychodów (co spółka przyznaje w komunikatach) i poziom zadłużenia. Porozumienie z bankami tylko odsunęło problem w czasie.A wstępne wyniki z pierwszy kwartał nie napawają optymizmem Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) grupy CCC w pierwszym kwartale 2020 roku był ujemny i wyniósł -136 mln zł, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 327 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków CCC. Marża brutto grupy na sprzedaży spadła do 43,4 proc. z 47,4 proc. przed rokiem.CCC wciąż potrzebuje na gwałt dużej gotówki, dlatego planuje nową emisję akcji, z której chce pozyskać 400-500 mln zł. Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC, zadeklarował chęć objęcia części emisji. O tym czy emisja dojdzie do skutku zdecyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zaplanowano na piątek, 17 kwietnia. Cenę emisji ustalono wstępnie na nie mniej niż 30 zł.To mniej niż obecna wycena spółki i mniej niż wyniosła rekomendacja JP Morgan z początku kwietnia, gdzie cenę docelową wyznaczono na 55 zł.Na razie CCC przetrwało pierwsze tygodnie załamania rynku, ale wciąż jeszcze za wcześnie na ulgę. Wiele będzie zależało od powodzenia emisji akcji. - Owszem pojawiło się kilka pozytywnych informacji dotyczących tej spółki - np. skorzystała ona z mechanizmów wsparcia przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej, ale z drugiej strony wstępne wyniki za pierwszy kwartał były słabe. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by powiedzieć, że spółka najgorsze ma za sobą - twierdzi Piotr Bogusz.