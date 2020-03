Wyniki CCC poniżej oczekiwań, spółka zapowiada kolejne inwestycje

Przychody, choć poniżej oczekiwań, to w czwartym kwartale 2019 roku utrzymały się na poziomie 7 proc. Grupa CCC zarobiła na czysto 121 mln zł. Przychody w całym 2019 roku wyniosły 5,8 mld zł i to rekord w historii CCC. To 24 proc. więcej rok do roku. - Nie jesteśmy zadowoleni, jednak wyniki rok do roku mogą zadowalać – mówił podczas konferencji prasowej Marcin Czyczerski, prezes grupy CCC.

Pod koniec 2019 roku Grupa CCC obecna była w 29 krajach – w 23 sprzedaż prowadzona jest w przeszło 1200 sklepach stacjonarnych, w 15 poprzez kanał online.

E-commerce jest bowiem jednym z najistotniejszych segmentów rozwoju grupy w 2019 roku. Sprzedaż w internecie wzrosła o 46 proc. rok do roku do 1,4 mld zł.

Pod względem biznesowym i logistycznym spółka odczuwa jedynie ograniczone skutki koronawirusa.