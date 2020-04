Wyniki Grupy CCC pod wpływem epidemii koronawirusa

Spadek ruchu o 90 proc. i zamknięte wszystkie sklepy w Polsce – tak zakończyła I kwartał Grupa CCC. EBITDA, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją tej największej spółki obuwniczej Europy Środkowej w I kwartale wyniósł minus 136 mln zł, strata operacyjna 327 mln zł.

Kwartał pod kreską

Teraz e-commerce

Odbudowa dopiero w 2021 r.

Ponadto grupa zapowiada wdrażanie regulacji prawnych i wykorzystanie publicznych programów pomocowych. Mowa tu o mechanizmach z tzw. tarczy antykryzysowej.CCC planuje też redukcję kosztów operacyjnych (w tym. operacje logistyczne, marketing nie sklepowy, wszystkie pozostałe koszty centrali) o ok. 10 mln zł miesięcznie, tj. o ok. 10 proc. vs. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł miesięcznie) w okresie zamkniętych sklepów.Spółka zapowiada też trwałą redukcję wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym.Zysk brutto Grupy CCC ze sprzedaży wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku 410 mln zł, co oznacza spadek rdr o 17 proc.Rok temu EBITDA Grupy CCC wyniosła 19 mln zł, a strata operacyjna sięgnęła 149 mln zł.Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych grupy CCC w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosła rdr o 15 proc., do 737 mln zł.Przychody całej Grupy CCC na koniec marca spadły 9 proc., do 944 mln zł. Przychody sieci detalicznej spadły o 26 proc., do 528 mln zł, a przychody e-commerce wzrosły o 39 proc., do 401 mln zł (w tym przychody Eobuwie zwiększyły się w pierwszym kwartale o 32 proc. i wyniosły 362 mln zł).Zapasy Grupy CCC na koniec marca wzrosły o 20 proc., do 2,488 mld zł, a środki pieniężne zwiększyły się o 50 mln zł, do 261 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji CCC w tym okresie wzrosło o 15 proc. i wynosiło na koniec marca 1,668 mld zł.Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec I kwartału 2020 roku wynosiła 754 tys. mkw., co oznacza, że od początku roku zmniejszyła się o 6 tys. mkw. Jest to zgodne ze strategią, która zakłada optymalizację powierzchni handlowej Gino Rossi w Polsce oraz Voegele w Szwajcarii.W okresie zamkniętych sklepów detalicznych Grupa CCC zamierza koncentrować działalność na kanale sprzedaży e-commerce.Zapowiada wzmocnienie działań marketingowych i sprzedażowych oraz bezpieczeństwo procesów logistycznych (m. in. oddelegowanie ok. 100 osób załogi z Polkowic do wsparcia obsługi magazynu e-commerce w Zielonej Górze).W okresie od drugiego do czwartego kwartału nakłady inwestycyjne grupy CCC będą niższe o 60 proc. wobec zakładanych w strategii do 2022 roku i wyniosą około 80 mln zł. Ograniczona zostanie m.in. planowana wcześniej ekspansja grupy.Ostateczna wielkość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od terminu otwarcia sklepów.Na bazie przyjmowanych założeń dotyczących terminu możliwego otwarcia sklepów stacjonarnych oraz zachowań konsumenckich po ich otwarciu, Grupa CCC zakłada stopniowe odbudowanie bazy przychodowej w segmencie detalicznym i hurtowym. Scenariusz bazowy obejmuje otwarcie sklepów w maju 2020 r. przy jednoczesnej realizacji budżetu sprzedażowego w tym miesiącu na poziomie 30 proc. (tj. 70 proc. poniżej budżetu) i docelową realizacje budżetu sprzedażowego w grudniu 2020 r. na poziomie 90 proc. (tj. 10 proc. poniżej budżetu).W perspektywie średnio-długoterminowej grupa spodziewa się potencjalnego wpływ COVID19 na rynek obuwia w postaci spadku wartości rynku w 2020r. i jego odbudowy w 2021r.Efektem obecnej sytuacji może być za to trwały wzrost kanału sprzedaży online. Kolejną konsekwencją kryzysu może być też przesunięcie preferencji konsumentów w stronę niższych półek cenowych.