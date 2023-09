Wyniki lepsze niż przed rokiem, ale i tak uciekło ponad 100 mln zł

Notowania grupy Wittchen - zajmującej się sprzedażą skórzanej galanterii, butów i odzieży oraz akcesoriów podróżnych - mimo poprawy wyników finansowych w ujęciu rocznym spadły po ich publikacji aż o 20 procent.

Spółka Wittchen odnotowała 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszej połowie 2023 roku wobec 16 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 28,2 mln zł wobec 23,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,7 mln zł wobec 151 mln zł rok wcześniej. Wyniki okazały się więc lepsze niż przed rokiem (zysk netto wzrósł o ponad 40 proc., a przychody o 36 proc. rok do roku), jednak mimo to nie sprostały oczekiwaniom inwestorów, którzy już od początku piątkowej sesji przystąpili do wyprzedaży akcji spółki.

W piątek, 15 września, na walorach grupy Wittchen przeszedł prawdziwy armagedon - nie da się bowiem inaczej określić spadku kursu o 20 proc. przy ponad 17 milionach złotych obrotów. Cena akcji spadła do poziomów najniższych od pół roku, negując cały sześciomiesięczny wzrost.

Kapitalizacja giełdowa przy cenie akcji około 27 zł za sztukę to nieco ponad 500 mln zł. Oznacza to, że w czasie piątkowej sesji z wyceny wyparowało około 120 milionów złotych. Dokładnie 60 proc. akcji spółki posiadają Jędrzej i Monika Wittchen.

Spółka posiadała na koniec czerwca 2023 roku 10 salonów za granicą, z czego 7 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach oraz 3 na Węgrzech. Ponadto, towary spółki są sprzedawane za pośrednictwem 10 salonów franczyzowych na Ukrainie.

- W I półroczu 2023 roku grupa kontynuowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne strony internetowe jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich. W rezultacie, przychody zagraniczne wzrosły do poziomu 42,5 mln zł (I półroczu 2022: 29,5 mln zł), a ich udział w przychodach całej grupy za I półrocze 2023 roku wyniósł 21 proc., co oznacza wzrost do analogicznego okresu o 1 pkt proc. - czytamy w sprawozdaniu spółki.

