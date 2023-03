Wyniki Zalando wyglądają dobrze, ale zmiany w e-commerce wymuszają zwolnienia

Liczba aktywnych klientów Zalando w ubiegłym roku wzrosła o 6 proc., do ponad 51 mln, a liczba uczestników programu lojalnościowego Zalando - Plus do ponad 2 mln, co oznacza jej podwojenie. Wyniki finansowe wyglądają dobrze. Wobec zmian w e-commerce firma optymalizuje działanie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Fakt, że byliśmy w stanie nadal rozwijać bazę klientów w obecnych warunkach ekonomicznych, pokazuje, że nasza podstawowa strategia działa - powiedział Robert Gentz, współzarządzający handlową platformą internetową Zalando, zapowiadając, że firma będzie nadal inwestować w strategiczne projekty, skupiając uwagę klientów na poszukiwanych markach i asortymencie oraz pomagając partnerom w rozwijaniu biznesu.

Wyniki finansowe Zalando zgodne z oczekiwaniami zarządu

Jak zauważa komunikat, wszystkie kluczowe dane finansowe za rok 2022 zmieściły się w zakresach zaktualizowanych wytycznych, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej.

Wskaźnik GMV (Gross Merchandise Value, wartość sprzedanych na platformie towarów) odnotował wzrost o 3,2 proc., do 14,8 mld euro, w stosunku do roku 2021 r., przy stabilnych przychodach na poziomie 10,3 mld euro. Skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (skorygowany EBIT) wyniósł 184,6 mln euro.

- Wzrost liczby klientów pokazuje, że Zalando robi postępy, aby stać się „The Starting Point For Fashion”, miejscem, które ludzie wybierają dla spełnienia swoich potrzeb związanych z modą i stylem życia, zwłaszcza w roku, w którym pomyślne wiatry w handlu elektronicznym zamieniły się w przeciwności gospodarcze. Gdy po pandemii konsumenci wrócili do zakupów w sklepach, trend zainteresowania handlem elektronicznym odwrócił się bardziej niż początkowo oczekiwano, chociaż sprzedaż utrzymała się na wyższym poziomie niż przed pandemią. Słabe nastroje konsumentów przełożyły się na wzrost poziomu zapasów na całym rynku. Wyzwania roku 2022 wymagały od nas skupienia się na rentownym wzroście, a my działaliśmy szybko i zdecydowanie, wprowadzając środki poprawiające marże, takie jak wprowadzenie minimalnych wartości zamówień - powiedziała dyrektorka finansowa Sandra Dembeck.

Plany na rok 2023 i zapowiedź likwidacji miejsc pracy

Zalando działa także w Polsce, ma tu swoich klientów i partnerów biznesowych.

- Rok 2022 był niewątpliwie rokiem pełnym wyzwań, a jednocześnie wyjątkowym. Świętowaliśmy 10-lecie obecności Zalando w Polsce - jednym z najważniejszych dla nas rynków, na którym nadal chcemy inwestować. Aktualnie na Zalando dostępne jest już ponad 100 polskich marek, które, dzięki współpracy z nami, rozwijają się nie tylko w Polsce, lecz także na pozostałych 24 rynkach, na których jesteśmy obecni - powiedział Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.

Prognoza na rok 2023: wzrost GMV 1- 7 proc., przychody -1-4 proc., skorygowany EBIT 280-350 mln euro.

Aby zapewnić rentowny wzrost w 2023 roku, firma będzie nadal pracować nad poprawą swojej marży, uproszczeniem organizacji i selektywnym inwestowaniem. W lutym 2023 r. Zalando rozpoczęło program, którego celem jest uproszczenie struktur. Wiąże się to z likwidacją kilkuset stanowisk pracy.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl