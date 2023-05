Z tej branży korzystamy wszyscy. To daje ponad 100 mln ton odpadów rocznie

- Na początku mamy producentów odzieży, na końcu konsumentów. Obie strony tego łańcucha muszą się zmienić - uważa Agnieszka Servaas, prezeska VIVE Management.

Bez świadomego konsumenta nie uda się wprowadzić gospodarki cyrkularnej. Dotyczy to także branży odzieżowej. Branża fashion to bowiem ogromny biznes. Co roku produkowanych jest 100 mld sztuk odzieży. Powstaje przy tym 100 mln ton odpadów, które w większości kończą na wysypiskach lub w spalarniach. 500 tysięcy ton plastikowych odpadów trafia do oceanów.

- Konsument był przez lata poddawany wielu bodźcom, zachęcany do ciągłego kupowania, wytwarzano w nim potrzebę posiadania wielu dóbr. Takimi dobrami są również ubrania. To musi się zmienić - uważa Agnieszka Servaas, prezeska VIVE Management.

W jej opinii należy już teraz budować proekologiczne postawy w konsumentach, edukować na temat tego, jakie są konsekwencje takiego funkcjonowania branży odzieżowej dla klimatu na świecie.

Edukację taką realizują także spółki należące do VIVE Group.

- Zaczęliśmy w ubiegłym roku od programu Game4Planet. To program społeczno-biznesowy. Konsumenci pozyskują wiedzę na temat tekstyliów, ich pochodzenia, procesu produkcji. Mogą też przynieść odzież do sklepów VIVE Profit, gdzie my nadamy im kolejne życie, zagospodarujemy w zamkniętym obiegu - mówi szefowa VIVE Management.

Firma realizuje dużo projektów społecznych i jest w trakcie uruchomienia fundacji, która będzie zajmować się ekoedukacją.

- Chcemy edukować dzieci i zmieniać postawy u dojrzałych konsumentów. Będziemy skupiać się na zmianach w branży tekstylnej, m.in. chcemy zająć się kształceniem w kierunku ekoprojektowania - zaznacza Agnieszka Servaas.

Według danych przekazywanych przez Fundację Ellen MacArthur tylko w latach 2000-2015 światowa produkcja odzieży uległa podwojeniu. Sami Europejczycy kupują 26 kg nowej odzieży rocznie, a wyrzucają średnio około 11 kg tekstyliów - wynika z danych Komisji Europejskiej zebranych w strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym z marca 2022 roku.

Rozmowę zarejestrowano podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

