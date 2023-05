Zalando poprawia wyniki mimo słabszego popytu. Platforma inwestuje w innowacje

Modowa platforma online Zalando poprawiła wyniki w pierwszym kwartale 2023 r. Wzrosły przychody i wolumen sprzedaży.

Zalando miało dobry kwartał. Wolumen sprzedaży brutto wzrósł o 2,8 proc. do 3,2 mld euro a przychody wzrosły o 2,3 proc. do 2,3 mld euro.

Firma osiągnęła próg rentowności na poziomie skorygowanego zysku przed odsetkami i podatkiem (skorygowany EBIT) w porównaniu z -52 mln euro rok temu.

Liczba aktywnych klientów wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem do 51,2 mln.

Zalando podkreśla, że w pierwszym kwartale udało się wypracować dobre wyniki mimo wciąż trudnego środowiska gospodarczego i w dobie wysokiej inflacji. Lepsza ekonomika zamówień i większy koszyk pozwoliły na obniżenie kosztów realizacji zamówień i znaczną poprawę skorygowanego EBIT (zysk przed odsetkami i podatkiem). Jak zapewniają przedstawiciele platformy, Zalando jest na dobrej drodze do spełnienia całorocznych prognoz.

Współpraca ze znanymi projektantami oraz off-price zapewniły wzrosty

- Pierwszy kwartał pokazał, jak elastyczny jest nasz model biznesowy, umożliwiając nam działanie w trudnym otoczeniu rynkowym, ponieważ widzieliśmy silny popyt ze strony klientów w naszym segmencie offprice oraz dobre wyniki działalności partnerskiej - powiedział Robert Gentz, Co-CEO Zalando.

- Wyselekcjonowane oferty produktów takich marek, jak Adidas i Salomon oraz współpraca z markami znanych projektantów w celu stworzenia kolekcji kapsułowych doprowadziły do zwiększenia zaangażowania naszych klientów. Te ekskluzywne i limitowane produkty sprawiają, że nasi klienci wracają do nas bardziej regularnie – dodał szef Zalando.

W kwietniu Zalando i Paco Rabanne uruchomili kolekcję kapsułową wiosna/lato 2023, dostępną wyłącznie na Zalando.

Największe wzrosty odnotował także Lounge by Zalando, internetowy klub zakupowy typu off-price, który oferuje klientom limitowane oferty i rabaty na marki premium. W pierwszym kwartale przychody w tym segmencie wzrosły o 33 proc.

- Nasza koncentracja na zyskownym wzroście działa i przynosi efekty - powiedziała Sandra Dembeck, CFO Zalando.

Dalsze inwestycje w nowe rozwiązania pozwolą na poprawę wyników

Jak podkreśliła, przy stłumionym kryzysem popycie platforma skupiać się nada będzie na poprawie wyników poprzez wzrost wydajności i odpowiedni marketing.

- Jednocześnie kontynuujemy selektywne inwestowanie w nowe możliwości wzrostu, by być gotowym do przechwycenia popytu, gdy rynek się odbije. Na przykład zainwestowaliśmy w nasz Multi-Channel Fulfillment – dodała Sandra Dembeck.

Multi-Channel Fulfillment to inicjatywa, której pilotaż Zalando uruchomiło w październiku. Platforma rozwija swoją infrastrukturę e-commerce, aby umożliwić innym firmom w całej Europie korzystanie ze swoich rozwiązań logistycznych.

- Wierzymy, że innowacje odgrywają kluczową rolę w realizacji tego celu, a Zalando zawsze było wśród liderów postępu technologicznego. Od ostatnich kilku miesięcy testujemy pilotażowe rozwiązania w zakresie dopasowania rozmiaru, które pozwalają naszym klientom zobaczyć, jak niektóre rzeczy, takie jak np. dżinsy, wyglądają na ich wirtualnych awatarach. Ponadto, niedawno ogłosiliśmy wprowadzenie wersji beta asystenta mody opartego o ChatGPT, który umożliwi klientom zadawanie pytań z wykorzystaniem własnych pojęć i słów związanych z modą, co pomoże w bardziej intuicyjnym poruszaniu się po szerokim asortymencie Zalando. Polska, jak i cały region CEE, pozostają jednymi z kluczowych rynków dla Zalando, gdzie chcemy w dalszym ciągu inwestować i wzmacniać współpracę z lokalnymi markami – mówi cytowany w komunikacie Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando na Europę Środkowo-Wschodnią.

Zalando potwierdza także swoje całoroczne prognozy na rok 2023. Oczekuje się, że GMV (z ang. Gross Merchandise Value), czyli łączna wartość sprzedanych towarów wzrośnie w przedziale od 1 proc. do 7 proc. Wzrost przychodów prognozowany jest od 1 do 4 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Skorygowany EBIT ma wynieść w tym roku od 280 mln euro do 350 mln euro.

