Zalando stawia na energię odnawialną i redukcję emisji CO2

Zalando zobowiązało się do osiągnięcia zerowego śladu węglowego we wszystkich swoich operacjach - dostawach i zwrotach produktów, a także w obszarze opakowań. Firma dąży do tego, aby do 2023 roku nie używać w ogóle plastikowych opakowań jednorazowego użytku.

Zalando zobowiązało się do zachowania neutralności węglowej we własnych operacjach oraz wszystkich dostawach i zwrotach, począwszy od 30 października 2019 r.

Proces ten obejmie wewnętrznie obsługiwane obiekty, transport paczek, a także opakowania.

W 2019 roku firma przestawiła się na w ponad 90 proc. odnawialną energię we wszystkich swoich lokalizacjach.