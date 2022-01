Żandarmeria Wojskowa zatrzymała producenta obuwia z Nowego Targu

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała właściciela nowotarskiej firmy DEMAR, który w latach 2014 – 2020 dostarczał do Sił Zbrojnych RP wadliwe obuwie – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Artur Karpienko. Wartość kontraktu to niemal 68 mln zł. DEMAR miał zastosować gorszej jakości materiały, niż wymagał zamawiający.

"17 stycznia 2022 roku Żandarmeria Wojskowa, w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa polegającego na dostarczaniu w latach 2014 - 2020 do Sił Zbrojnych RP wadliwego obuwia - trzewików wojskowych, zatrzymała właściciela firmy DEMAR. Powyższe śledztwo prowadzone jest w związku z ujawnieniem i rozpracowaniem przestępczego procederu, polegającego na celowej produkcji wadliwego obuwia przez nierzetelnego przedsiębiorcę" - poinformował rzecznik ŻW.

Przedsiębiorca z Nowego Targu usłyszał zarzut doprowadzenia komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3. Regionalnej Baz Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 67 974 117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Właścicielowi firmy DEMAR zarzuca się, że wprowadził w błąd, co do jakości trzewików dostarczanych do Sił Zbrojnych RP. Określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości zastąpił dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów. Jest to przestępstwo określone w artykule 286 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Żandarmeria Wojskowa na poczet przyszłych kar dokonała zajęcia ruchomości, gotówki i papierów wartościowych o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł.

