Zbadali, czy buty w polskich sklepach są bezpieczne. Wyniki kontroli są dobre

UOKiK razem z Inspekcją Handlową zbadał, czy dostępne w sklepach obuwie zawiera niebezpieczne substancje dla zdrowia, m.in. formaldehyd, kadm czy ołów. Specjaliści przebadali 122 partie butów, zarówno z najpopularniejszych sieci obuwniczych, jak tych mniejszych sklepów. Pod lupą znaleźli się także producenci, jak i importerzy obuwia. Wyniki kontroli są optymistyczne - buty w polskich sklepach są bezpieczne.

Zgodnie z planem kontroli na 2021 rok Inspekcja Handlowa przeprowadziła w 2021 r. kontrole, których celem było sprawdzenie, czy obuwie oferowane do sprzedaży konsumentom nie zawiera niedozwolonych do stosowania substancji chemicznych lub ich stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Łącznie kontrolą w ramach działań planowych objęto 115 przedsiębiorców, w tym: 8 producentów, 2 importerów, 1 hurtownię, 104 sklepy detaliczne, którzy oferowali do sprzedaży różnego typu obuwie. Ponadto do badań laboratoryjnych w ramach współpracy z KAS pobrano do badań obuwie od 7 importerów. I tak pod lupę trafiły takie firmy, jak CCC, Deichmann, LPP, KIK, Pepco, Carrefour, Auchan, C&A, Go Sport, TXM, Martes, Smyk, a także Wittchen czy Kazar.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania do sprzedaży produktów, które zawierają substancje, których stosowanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia konsumentów. Mimo powyższego zakazu i działań podejmowanych przez organy nadzoru, na rynku mogą znajdować się wyroby, w których wykrywa się niebezpieczne dla ludzi związki chemiczne.

Substancje, których ograniczenia stosowania wynikają z rozporządzenia REACH, to związki chemiczne, mogące wywoływać np. alergie, podrażnienia skóry, oczu, czy kłopoty z oddychaniem, ale również takie, których szkodliwych skutków nie widać od razu, a są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, np. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko.

Inspekcja handlowa zwraca uwagę, że niestety bardzo często sprzedawcy sami nie są świadomi, że w ich ofercie mogą znajdować się produkty, zawierające niedozwolone substancje, bądź produkty, w których zawartość substancji przekracza dozwolony poziom.

W celu ograniczenia napływu na polski rynek produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, Inspekcja Handlowa we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) wzięła udział w projekcie, którego przedmiotem była kontrola importowanego obuwia skórzanego.

Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej są optymistyczne. W jej trakcie została zakwestionowana tylko jedna partia obuwia (z 122 przebadanych), która została natychmiast wycofana ze sklepów. Inspektorzy wykryli w niej zbyt dużą zawartość chromu (VI), który może powodować alergie i podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach nowotwory.

UOKiK przypomina jednocześnie, że sprzedawca za swój towar odpowiada 2 lata od daty zakupu. W tym czasie klient może zażądać wymiany, naprawy, obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl