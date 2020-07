Ze świata online do offline. Modivo uruchomiło pierwszy sklep stacjonarny

W warszawskiej Galerii Młociny eobuwie.pl z Grupy CCC uruchomiło pierwszy salon Modivo. Oferta tej należącej do eobuwie.pl platformy e-commerce z modą premium od teraz jest dostępna również stacjonarnie. To kolejna podróż ze świata online do offline.

Eobuwie.pl uruchomiło Modivo, czyli własny e-commerce z modą premium w marcu 2019 r.

Obecnie Modivo jest dostępne nie tylko w Polsce, ale i na 10 rynkach zagranicznych.

Do tej pory marka funkcjonowała tylko online.