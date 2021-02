Zielony zwrot LPP przynosi efekty

Pomimo trudnego dla stabilności biznesu 2020 roku kontynuowaliśmy nasz ‘zielony zwrot’ w strategii biznesowej, czego efekty są już doceniane przez grono niezależnych ekspertów. – mówi wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz, komentując wysoką ocenę, jaką zdobyła gdańska firma odzieżowa w raporcie klimatycznym CDP Climate Change 2020.

Zielony zwrot

Wyniki raportu opracowywane są na podstawie formularzy dostarczonych przez spółki. Spośród 11 ocenianych obszarów, na ostateczny bardzo dobry wynik LPP wpływ miało uzyskanie oceny „A” w aż 3 kategoriach: emisje w zakresie 3, zarządzanie kwestiami klimatycznymi oraz inicjatywy zmierzające do redukcji śladu węglowego. Bardzo wysoko oceniono także transparentność w zakresie ryzyk, emisję w zakresie 1 i 2 (bezpośrednie oraz pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych) oraz zaangażowanie w łańcuchu wartości czy stawiane cele klimatyczne.– Warto zwrócić uwagę na wysoką ocenę „A” przyznaną LPP w kryterium „Emisji w zakresie 3”. Spółka bez wątpienia wyróżnia się na tle sektora retail na całym świecie, dla którego średnia wynosi „D”. W nomenklaturze CDP oznacza to, że branża dostrzega wyzwania i pisze o nich wprost w raporcie, ale nie podejmuje działań w tym obszarze – mówi Michał Stalmach, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska. – Emisje w zakresie 3 są bardzo ważne, ale jednocześnie niezwykle trudne i czasochłonne do wyliczenia. Analiza wymaga obliczenia śladu węglowego z działalności firmy w całym łańcuchu wartości, czyli nie tylko z wytworzenia czy wyhodowania surowców, produkcji ubrań, transportu, ale również z fazy użytkowania produktów przez klientów. LPP wie, że to właśnie w tym obszarze powstaje najwięcej wyzwań i na tym skupiła swoje działania. Świadczy to nie tylko o wysokiej świadomości klimatycznej firmy, ale przede wszystkim o skali wysiłku włożonego w obliczenia emisji tego obszaru – dodaje Michał Stalmach.Czytaj także: Moda nagle stała się niemodna. Najwięksi polscy krawcy pokazali wielką determinację Spółka LPP w ramach nowej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025 dokonała fundamentalnej zmiany w podejściu do prowadzenia biznesu, czyniąc ją integralnym elementem strategii rozwojowej.- Wyniki raportu CDP dają nam bez wątpienia dodatkowy powód do dumy. Pomimo trudnego dla stabilności biznesu 2020 roku, kontynuowaliśmy nasz ‘zielony zwrot’ w strategii biznesowej, czego efekty są już doceniane przez grono niezależnych ekspertów. – mówi Przemysław Lutkiewicz. - Raportowanie niefinansowe, a tym samym transparentność firm nabiera coraz większego znaczenia nie tylko dla rynku kapitałowego i inwestorów, ale i klientów. Ta perspektywa staje się powoli częścią naszego otoczenia i z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia – dodaje.