Zielony zwrot w strategii LPP. Polska firma odzieżowa stawia na zrównoważony rozwój

100 proc. opakowań przyjaznych środowisku i 50 proc. udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego - to najważniejsze cele strategii zrównoważonego rozwoju, ogłoszonej właśnie przez polskiego producenta odzieży. Zwrot w kierunku ekologii to odpowiedź LPP na nowe wyzwania pojawiające się w branży modowej.

Globalne wyzwania środowiskowe zmieniają oblicze branży modowej. Przyszłość rynku za kilka lat zależy od tego, czy producenci wezmą na siebie większą odpowiedzialność za ludzi i otoczenie.

To oznacza konieczność podejmowania strategicznych decyzji, które determinują zmiany w całym łańcuchu wartości.

W obliczu wyzwań klimatycznych polska firma odzieżowa LPP chce ograniczyć swój wpływ na środowisko i deklaruje wyraźny zwrot w kierunku ekologii za sprawą nowej strategii zrównoważonego rozwoju.

W ramach nowej strategii spółka położy także nacisk na bezpieczeństwo chemiczne produkcji, a już w 2020 roku - jako pierwsza polska firma - dołączy do programu ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), czym zobowiąże się do wypełnienia rygorystycznych standardów w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw.



Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w tym roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment.