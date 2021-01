Zmiany w zarządzie VRG

11 stycznia doszło do przetasowania we władzach modowej grupy, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk. Rezygnację z funkcji członka zarządu VRG złożył Erwin Bakalarz. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego i Olgę Lipińską-Długosz.