Znamy wyniki finansowe Grupa VRG za lipiec

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2020 r. przez Grupę Kapitałową VRG SA wyniosły około 85,2 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w lipcu 2019 r. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-lipiec 2020 roku wyniosła około 457,5 mln zł i była niższa o około 19,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Koszty operacyjne grupy VRG spadły rdr w drugim kwartale o 28 proc., do 82,7 mln zł, a w ciągu sześciu miesięcy 2020 roku obniżyły się o 15 proc., do 188,2 mln zł.W pozostałych kosztach operacyjnych grupa VRG rozpoznała 13,9 mln zł odpisów aktualizacyjnych dotyczących przede wszystkim zapasów kolekcji z sezonów sprzed wiosna-lato 2020, głównie w segmencie odzieżowym.Ze względu na utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego, wpływ odpisów aktualizacyjnych na wynik netto wyniesie ok. 11,2 mln zł. Pełny raport za półrocze grupa VRG przedstawi 26 sierpnia.VRG (poprzednia nazwa Vistula Group SA) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1993 roku.Grupa Kapitałowa VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk. Grupa Kapitałowa VRG koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).Zobacz także: Vistula Retail Group: sprzedaż powoli wraca do normy