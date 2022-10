Znany chiński sklep internetowy ma plan redukcji gazów cieplarnianych

Shein, chiński sklep z ubraniami, kosmetykami i akcesoriami domowymi przedstawia plan redukcji gazów cieplarnianych.

Do końca 2030 roku marka ograniczy ich emisję o 25 proc.

Punktem wyjścia do opracowania planu była analiza dotychczasowego śladu węglowego (GhG) za 2021 rok.

Aby zaplanować maksymalnie efektywne działania mające na celu redukcję śladu węglowego, Shein podjął współpracę z Intertek. Efektem wspólnych działań jest głęboka analiza dotychczasowej produkcji CO2 za 2021 rok.

Firma Shein podjęła ścisłą współpracę z ekspertami, aby z ich pomocą przejść na odnawialne źródła energii

Na podstawie analizy wyróżnione zostały trzy główne źródła emisji oraz postawione konkretne cele jej ograniczenia:

Źródło 1: emisje generowane z operacji Shein - odpowiedzialne są za mniej niż 0,05 proc. całkowitych emisji z 2021 roku. Celem jest zmniejszenie całościowej emisji o 42 proc. do końca 2030 roku.

Źródło 2: emisje z energii zakupionej do zasilania obiektów należących do Shein - odpowiadają za mniej niż 0,5 proc. całkowitej emisji z 2021 roku. W celu zmniejszenia tej emisji planowany jest zakup odnawialnego świadectwa energetycznego (REC) dla 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej w działalności Shein do końca 2030 roku.

Źródło 3: emisje generowane z całego łańcucha dostaw - odpowiadają za ponad 99 proc. całkowitych emisji gazów Shein z 2021 roku. Celem jest ograniczenie emisji bezwzględnych o 25 proc. do końca 2030 roku. Aby zmniejszyć emisje z zakresu 1 i 2, Shein zwiększy inwestycje w oszczędzanie energii w ramach całej swojej działalności oraz będzie starać się o pozyskanie Certyfikatu Energii Odnawialnej (Renewable Energy Certificate).

Mając na uwadze, że zakres trzeci jest głównym źródłem emisji CO2, firma Shein podjęła ścisłą współpracę z ekspertami, aby z ich pomocą przejść na odnawialne źródła energii. Producent przeznaczy 7,6 mln dolarów dla Apparel Impact Institute (AII) - organizacji non-profit zajmującej się dekarbonizacją i modernizacją łańcucha dostaw w branży modowej.

Pomóc zakładom produkującym tekstylia zmniejszyć zużycie energii, wody i chemii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Dzięki temu możliwe będzie opracowanie planu redukcji emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw Shein. Fundusze od marki trafią bezpośrednio do dwóch istniejących i sprawdzonych programów AII: Carbon Leadership, skoncentrowanym na benchmarkingu węglowym, ocenie i wyznaczaniu celów oraz Clean by Design, który pomaga zakładom produkującym tekstylia zmniejszyć zużycie energii, wody i chemii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. AII opracuje strategię skoncentrowaną na wdrażaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej w ponad 500 obiektach partnerskich Shein, generując przybliżoną wartość 10 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych na obiekt rocznie.

Producent rozpoczął również współpracę z Brookfield Renewable Partners, globalną firmą zajmującą się energią odnawialną i dekarbonizacją, będącą częścią firmy Brookfield. Jej zadaniem jest zajęcie się emisją gazów cieplarnianych w swoim łańcuchu dostaw poprzez przejście na zasilanie energią odnawialną działalności partnerów z łańcucha dostaw Shein.

Shein to chińskisprzedawca internetowy zajmujący się modą i stylem życia. Wykorzystuje technologię produkcji na żądanie, aby połączyć dostawców z łańcuchem dostaw, zmniejszając straty magazynowe i umożliwiając dostarczanie różnorodnych produktów do klientów na całym świecie.

Co zrobić, by przemysł 4.0 się opłacał? Odpowiedzi poszukaliśmy w debacie na Kanale Gospodarczym

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl