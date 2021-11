10 mln USD nagrody za informacje o cyberprzestępcach DarkSide

Departament Stanu USA ogłosił w czwartek nagrodę w wysokości do 10 mln dolarów za informacje prowadzące do identyfikacji lub lokalizacji liderów grupy cyberprzestępczej DarkSide, odpowiedzialnych za atak ransomware na sieć rurociągów Colonial Pipeline.

Jak napisano w komunikacie, nagroda przewidziana jest dla osób, które pomogą w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu "osób na kluczowych stanowiskach w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej ransomware DarkSide".



Dodatkowo resort dyplomacji oferuje 5 mln dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania i skazania - w dowolnym kraju - każdej osoby planującej udział w ataku z użyciem złośliwego oprogramowania użytego w ataku DarkSide na Colonial Pipeline.



W maju atak ten sparaliżował na niemal tydzień sieć rurociągów doprowadzających paliwo do blisko połowy stacji benzynowych na wschodnim wybrzeżu USA, doprowadzając do braków paliwa i długich kolejek. Amerykańskie służby oznajmiły później, że udało im się odzyskać część okupu zapłaconego hakerom przez firmę.



- Stany Zjednoczone zwracają się krajów chroniących przestępców ransomware, które są chętne, by zadośćuczynić firmom i instytucjom, które padły ofiarą ransomware - napisano w oświadczeniu.



Ogłoszona nagroda jest jedną z większych, jakie USA zaproponowały w historii trwającego od 1986 r. programu, wymierzonego m.in. w międzynarodowy handel narkotykami. Jak dotąd w ramach programu wypłacono 135 milionów dolarów.