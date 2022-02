10 proc. czarnoskórej populacji USA urodziło się za granicą

Według badania Pew Research Center (PRC) opierającego się na danych biura spisu powszechnego „Census” odsetek czarnoskórej populacji, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich czterech dekad.

Blisko 10 proc. czarnoskórych osób w Ameryce urodziło się za granicą. W roku 1980 taka populacja liczyła zaledwie trzy proc. Obecnie 21 proc. stanowią imigranci lub ich dzieci

Jak zauważyła współautorka opracowania, Monika Anderson, zastępczyni dyrektora ds. badań nad Internetem i technologią PRC zmiany które nastąpiły są poważne.

"USA od dawna mają sporą czarnoskórą populację z powodu transatlantyckiego handlu niewolnikami, ale dobrowolna, a nie przymusowa migracja jest stosunkowo nowa" - oceniła Anderson w rozmowie z radiem publicznym NPR.

Jej zdaniem do wzrostu liczby tych migrantów przyczyniły się dwa przepisy prawa. Pierwszym był dotyczący uchodźców Refugee Act z 1980 roku. Zwiększył on pulę przyjmowanych uchodźców i utorował drogę do wjazdu do USA osobom pochodzącym z krajów ogarniętych konfliktami, jak Etiopia czy Demokratyczna Republika Konga.

Za drugi przepis Anderson uznała program loterii stworzony w celu zwiększenia imigracji z krajów niedoreprezentowanych tzw. Diversity Visa Program mający przyczynić się do większej dywersyfikacji nowych przybyszów.

"Zachęca to do imigracji z krajów, które nie wysyłały do nas wielu ludzi. (…) Dało im to szansę na przyjazd do USA" - tłumaczyła.

Zgodnie z statystykami liczba urodzonych za granicą czarnoskórych osób wynosi obecnie około 4,6 mln. PRC przewiduje, że do 2060 roku powiększy się ponad dwukrotnie, do 9,5 mln.

Badanie wykazało, że najwięcej czarnoskórych imigrantów ze wszystkich krajów, 760 tys., urodziło się na Jamajce. W następnej kolejności mieszczą się Haiti, 700 tys. oraz Nigeria 390 tys.

Opracowanie odnotowało też zróżnicowanie w wykształceniu. Jeśli 31 proc. czarnoskórych imigrantów w wieku 25 lat i starszych posiada dyplom wyższej uczelni, z urodzonych w Ameryce ma je 22 proc.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski