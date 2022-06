12 euro za godzinę. Niemcy podnoszą minimalną stawkę

Niemiecki Bundestag przegłosował podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 12 euro brutto. Podwyżka odbędzie się w dwóch etapach. Od 1 lipca zaplanowano podwyżkę z 9,82 euro do 10,45 euro. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie od 1 października stawki 12 euro za godzinę. W ocenie rządu powinno to poprawić poziom dochodów ponad 6,2 milionów pracowników.

Niemiecki Bundestag zatwierdził podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 12 euro brutto. To była jedna z najważniejszych obietnic przedwyborczych rządzącej obecnie w koalicji SPD.

W ocenie federalnego ministra pracy Hubertusa Heila - ta waloryzacja to kwestia szacunku, która przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa finansowego ponad 6,2 milionów pracowników spośród 45,2 milionów zatrudnionych w gospodarce.

Według Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych płaca minimalna wzrośnie w etapach. Najpierw od 1 lipca z 9,82 do 10,45 euro by następnie od 1 października wynieść 12 euro brutto.

Organizacje pracodawców zaznaczają, że wzrost kosztów pracy w przemyśle, handlu, ale także w rolnictwie wpłynie na osłabienie konkurencyjności gospodarki, ale warto zwrócić uwagę, że w maju tego roku w Niemczech inflacja wyniosła 7,9 procent i była najwyższa od ponad 40 lat.

Jesienią tego roku przedstawiciele pracodawców oraz związkowcy rozpoczną negocjacje na temat przyszłorocznego wzrostu płac.

W Niemczech płaca minimalna na poziomie ogólnokrajowym funkcjonuje od 2015 roku.

Dla porównania w Polsce minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 złotych brutto podczas gdy w Niemczech , już niebawem przekroczy po przeliczeniu 55 złotych.

