14 rund rozmów bez przełomu. Czy Indie i Chiny się dogadają?

Dwa najludniejsze mocarstwa atomowe, Indie i Chiny, prowadzą negocjacje w sprawie środków pozwalających na zmniejszenie napięcia w zapalnych punktach liczącej tysiące kilometrów granicy. Obie strony rozbudowały ostatnio infrastrukturę wojskową w jej pobliżu, a koncentracja wojsk w każdej chwili może doprowadzić do starć.

Stała presja Chin

Inne kości niezgody

W przeszłości zawarcie porozumień było możliwe. Uznanie linii faktycznej kontroli (LAC) po starciach z lat 60. i 70. zapobiegało ponownym eskalacjom konfliktu. Porozumienia z 1993 i 1996 roku ustalały zasady zachowania wojskowych w przypadku stwierdzenia obecności żołnierzy sąsiada na kontrolowanym przez siebie terytorium. Podstawową zasadą pozostaje powstrzymywanie się przed użyciem przemocy, w tym oczywiście broni palnej. Oddziały patrolujące granicę nie powinny być w nią uzbrojone.Porozumienie z 2013 r., podpisane przez ówczesnych przywódców obu państw, wprowadzało mechanizmy znacznie lepszej komunikacji między wojskowymi. Z powodu zasad zawartych w tych porozumieniach okresowe starcia pograniczników przeistoczyły się w bijatyki na pałki i kamienie. Gdyby oddziały indyjskie i chińskie były w 2020 r. uzbrojone, ofiar śmiertelnych mogłoby być więcej. Dwa lata temu najwięcej uczestników walk zmarło nie z powodu ran, ale na skutek wychłodzenia organizmu na dużych wysokościach.W ostatnich latach strona indyjska coraz częściej oskarża Chiny o naruszanie porozumień, mówiąc o wielu przekroczeniach LAC rocznie. Dowodami są szczegółowe zdjęcia satelitarne. Wedle Delhi, oddziały chińskie wywierają stale presję, przesuwając faktycznie granicę i stawiając własną infrastrukturę na spornych terytoriach, na przykład na brzegach Pangong Tso i w okolicy Hot Springs. U podstaw takiego postępowania leży prawdopodobnie przekonanie, że strona indyjska nie będzie miała możliwości odzyskania faktycznie zajętych terenów. Szczególnie często zdarza się to w rejonach, w których obie strony inaczej interpretują przebieg faktycznej granicy. W niektórych słabo zaludnionych okolicach taka różnica w interpretacji wynosi 30 km.Ta ciągła presja ze strony chińskiej jest zapewne pokłosiem asertywnej polityki Pekinu wobec wszystkich sąsiadów, wobec których Chiny mają roszczenia graniczne. Niepokoje na LAC współwystępują z konfliktem na Morzu Południowochińskim i budową stałych chińskich baz na sztucznych wyspach. W ostatnich latach okresowo wzmagają się też niepokoje wokół spornych z Japonią wysp Senkaku/Diaoyu.Wszystkie te konflikty i działania mają podbudowę w postaci ideologii zjednoczenia państwa i promowanego przez KPCh nacjonalizmu. Pod przywództwem Xi Jinpinga Chiny wydają się gotowe do konfrontacji z sąsiadami, by uzyskać to, co Pekin uważa za ziemie chińskie.Kwestia granic to tylko jeden z powodów wyraźnego ochłodzenia na linii Pekin-New Delhi. Starające się zabezpieczyć istotne dla siebie szlaki handlowe, Chiny dążą do przejęcia kontroli nad portami wzdłuż drogi morskiej z Państwa Środka do Europy i z roponośnego Bliskiego Wschodu do portów w ChRL. Część z przejmowanych i rozbudowywanych przez chińskie spółki terminali może mieć podwójne zastosowanie - handlowe i wojskowe.Taka polityka powoduje obawy w Indiach o okrążenie przez chińską marynarkę wojenną, bowiem najważniejsze dla ChRL drogi morskie biegną wzdłuż indyjskich wybrzeży. New Delhi reaguje na te zagrożenie, zacieśniając współpracę w polityce obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Japonią (w formule Quad i bilateralnie) oraz z Wielką Brytanią i Francją.Obawiając się uzależnienia cyfrowego od Pekinu, rząd Narendry Modiego podjął także decyzję o usunięciu prawie wszystkich chińskich aplikacji ze sklepów internetowych dostępnych w największym państwie subkontynentu , a w maju zeszłego roku nie dopuścił chińskich oferentów do fazy testowej systemu telefonii 5G.