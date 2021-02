204 parlamentarzystów domaga się unijnych sankcji na rosyjskich oligarchów

204 deputowanych do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych różnych krajów Unii Europejskiej i frakcji w liście do szefa dyplomacji UE Josepa Borrella i portugalskiej prezydencji zażądała nałożenia unijnych sankcji na rosyjskich oligarchów.

List opublikował na Twitterze europoseł Andrzej Halicki (PO). "Z inicjatywy (posłanki - PAP) Joanny Kluzik i mojej 204 parlamentarzystów z PE i parl. narodowych Czech, Estonii, Słowacji i Polski domaga się unijnych sankcji na rosyjskich oligarchów! Sprawa jest prosta: UE musi wykazać determinację, odwagę i skuteczność. Dziś spotkanie szefów MSZ w tej sprawie - czekamy na konkrety!!" - napisał na Twitterze.





Pod listem podpisali się polscy europarlamentarzyści: Magdalena Adamowicz (PO), Bartosz Arłukowicz (PO), Marek Belka (SLD), Robert Biedroń (Wiosna), Joachim Brudziński (PiS), Jerzy Buzek (PO), Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), Tomasz Frankowski (PO), Krzysztof Hetman (PSL), Danuta Huebner (PO), Patryk Jaki (PiS), Adam Jarubas (PSL), Łukasz Kohut (Wiosna), Zbigniew Kuźmiuk (PiS), Janusz Lewandowski (PO), Elżbieta Łukaciejewska (PO), Beata Mazurek (PiS), Andżelika Możdżanowska (PiS), Janina Ochojska (PO), Jan Olbrycht (PO), Bogdan Rzońca (PiS), Radosław Sikorski (PO), Beata Szydło (PiS), Dominik Tarczyński (PiS), Róża Thun (PO), Witold Waszczykowski (PiS), Jadwiga Wiśniewska (PiS), Anna Zalewska (PiS), Kosma Złotowski (PiS) oraz kilkudziesięciu polskich parlamentarzystów z różnych partii.

Deputowani w liście zauważają, że sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów - zdaniem aresztowanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - zyskałyby poparcie zdecydowanej większości rosyjskiego społeczeństwa i przyniosłyby oczekiwany efekt - strach i zmianę postępowania władz rosyjskich.

"Dlatego my, jako parlamentarzyści i posłowie do Parlamentu Europejskiego, wzywamy rządy UE i Komisję Europejską do rozszerzenia katalogu przestępstw, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. i włączenie korupcji jako wystarczającego powodu do nałożenia sankcji UE. Wzywamy również, w drugim kroku, do zastosowania tego przepisu do rosyjskich oligarchów i współpracowników Władimira Putina, którym wielokrotnie udowodniono, że są zaangażowani w działania korupcyjne. Ponadto jesteśmy głęboko przekonani, że sankcje należy również zastosować wobec wysokich rangą urzędników rosyjskiej administracji, zwłaszcza w sądownictwie i strukturach władzy, którzy są zaangażowani w bezprawne skazanie i otrucie lidera opozycji politycznej Aleksieja Nawalnego" - podkreślają w liście.

Ich zdaniem tylko odważna i stanowcza reakcja Unii Europejskiej na wydarzenia w Rosji może przyczynić się do demokratyzacji rosyjskiego systemu politycznego, ustabilizowania kontynentu europejskiego i wesparcia zdecydowanej większość obywateli Rosji w walce o godność, wolności obywatelskie i polityczne.

"Świat demokratyczny nie może godzić się na zabójstwa polityczne, więzienie przeciwników politycznych i bezprawne wyroki sądowe. Cisza i brak odpowiednich sankcji implikuje taką zgodę. Wielusettysięczne demonstracje, które trwają od kilku tygodni, to także wezwanie Rosjan do pomocy ze strony demokratycznego świata" - podsumowują.

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE dali w poniedziałek zielone światło na nałożenie na Rosję unijnych sankcji w związku z aresztowaniem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Szefowie dyplomacji państw UE spotkali się w Brukseli, by dyskutować m.in. o wspólnym podejściu do działań Rosji. Osiągnęli polityczną zgodę co do konieczności rozpoczęcia prac nad przygotowaniem nowych sankcji na ten kraj. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o personalne sankcje na osoby odpowiedzialne za aresztowanie Nawalnego.

Latem 2020 roku lidera rosyjskiej opozycji Nawalnego próbowano zamordować zakazanym bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczoków; taki wniosek na podstawie badań wyciągnęli m.in. niemieccy eksperci. Nawalny w stanie śpiączki farmakologicznej został przewieziony z Rosji do Berlina, gdzie następnie przez kilka miesięcy odbywał leczenie i rehabilitację. Po powrocie do Moskwy w styczniu br. został aresztowany, a 2 lutego rosyjski sąd "odwiesił" jego dawny wyrok z 2014 roku.

W sobotę sąd odrzucił apelację Nawalnego w tej sprawie - ma on na 2,5 roku trafić do kolonii karnej. Dodatkowo sąd w Moskwie skazał w sobotę opozycjonistę na grzywnę w wysokości 850 tys. rubli (ponad 11,4 tys. USD), uznając go za winnego zniesławienia kombatanta II wojny światowej Ignata Artiemienki.