Unijna "27" dała zielone światło dla umowy ws. brexitu. Szefowie państw i rządów wezwali KE, PE i Radę UE do podjęcia koniecznych kroków dla zapewnienia, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada. Liderzy podkreślali, że żałują, iż W.Brytania wychodzi z UE.

Mimo emocjonalnych wypowiedzi o żegnaniu przyjaciół liderzy wskazywali, że wszystko zależy teraz od głosowania w Izbie Gmin.- Mogę zapewnić, że nasza strona jest bardzo dobrze przygotowana do każdego scenariusza. Na pewno jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do błyskawicznej ratyfikacji tego porozumienia, jeśli tylko parlament brytyjski to przegłosuje - zapewnił szef Rady Europejskiej.Jak przekonywał, w sercu zawsze był za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE, jako Polak, ale też jako historyk, bo - jak mówił - wie, co się dzieje, gdy Europa się dzieli.- Ale widać wyraźnie determinację, także nowego premiera brytyjskiego, żeby jednak brexit się dokonał. Jedyne, co mi pozostaje, to zapewnić na tyle, na ile ja będę mógł w przyszłości coś zrobić, żeby Europa zawsze pozostała otwarta jako polityczna alternatywa dla Wielkiej Brytanii - powiedział polskim dziennikarzom Tusk.Przyznał, że wolałby, żeby jego ostatnia Rada Europejska była na inny temat.- Całym sercem jestem po stronie tych, którzy walczyli do końca, żeby Wielka Brytania została w UE, i robiłem wszystko, właściwie więcej niż powinienem, biorąc pod uwagę formalności, żeby wielka Brytania nie wyszła z UE. Zdecydowanie wolałbym, żeby moja ostatnia Rada Europejska była na inny temat - powiedział Tusk.Zapewniał też, że państwa UE w żaden sposób nie chcą wpływać na wynik głosowania w Izbie Gmin ws. umowy rozwodowej, nie zachęcają do przedłużenia brexitu czy innych scenariuszy.- Jesteśmy neutralni. Jeśli by się miało okazać, że nie ma zgody parlamentu brytyjskiego i Brytyjczycy wystąpią z prośbą o kolejne odłożenie decyzji, to jestem zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, żeby odpowiednio zareagować na tę prośbę - mówił.Przeczytaj: Brytyjska opozycja: nie poprzemy zawartej umowy Zaznaczył, że nie powie, w jaki sposób UE27 ewentualnie zareaguje, zanim tych ewentualnych konsultacji nie przeprowadzi.Tusk przekonywał, że porozumienie jest bezpieczne dla obywateli UE. Jak ocenił, ważne jest to, że umowa pozwala uniknąć chaosu i konfliktu w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Zadeklarował też, że "jeśli Wielka Brytania zdecyduje pewnego dnia, żeby powrócić do UE, drzwi będą zawsze otwarte".