30 lat niepodległego Kazachstanu. Jak mogą zmienić się nasze relacje gospodarcze?

Grudzień to miesiąc, w którym mieszkańcy Kazachstanu obchodzą najważniejsze święto w roku. Tegoroczne Święto Niepodległości, przypadające 16 grudnia było jednak wyjątkowe. Kazachstan obchodził właśnie swe trzydziestolecie. Okrągła rocznica to czas podsumowań i prób określenia perspektyw, również tych dotyczących współpracy gospodarczej z Polską.

Nie tylko „perły” polskiego biznesu”

Patrząc w przyszłość - OZE i cyfryzacja

To nie przypadek a efekt długoterminowej, konsekwentnej polityki. Gdy w 1998 r. Kazachstan został po raz pierwszy sklasyfikowany w tym zestawieniu, wystartował z pozycji kraju o gospodarce „zniewolonej”, czyli tej grupy państw, w której dalej obecnie znajduje się chociażby sąsiadujący z nim, również zasobny w węglowodory, Turkmenistan. Jednak - w odróżnieniu od Kazachstanu - w tym państwie nie nastąpiła pożądana gospodarczo dywersyfikacja produkcji, rozwój innych niż wydobywcze gałęzi przemysłu, nie postawiono też na innowacyjność i implementacje technologii cyfrowych. Pod tym względem Kazachstan jest zdecydowanym liderem w regionie i stopniowo zmniejsza dystans do państw z grupy wysokorozwiniętych.W Kazachstanie zbudowano lub zmodernizowano 13 tysięcy kilometrów dróg i 2500 kilometrów torów kolejowych. Kraj stał się ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przewóz towarów drogą lądową pomiędzy Europą a Chinami. Nie przez przypadek to właśnie w tym kraju Xi Jinping ogłosił w 2013 r. bezprecedensową w historii inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku.Trafną decyzją pierwszego Prezydenta, Nursułtana Nazarbajewa, było przyjęcie wielowektorowej polityki zagranicznej. Miejsce kraju na mapie świata wymaga otwartości na zagranicę i umiejętnej kooperacji z różnymi nawet wrogimi wobec siebie siłami (Rosja, Chiny, UE, Stany Zjednoczone).Kazachstan od początku swojej państwowości starał się być widoczny na arenie międzynarodowej. Powierzenie temu państwu organizacji świtowej wystawy EXPO w 2017 r. było wyrazem uznania dla ogromnego skoku w rozwoju gospodarczym, społecznym i technologicznym republiki. Do tej pory organizatorami były wyłącznie kraje wysokorozwinięte, odgrywające znaczącą rolę w globalnej gospodarce. Notabene: EXPO stało się również czynnikiem, który zapewne przyspieszył uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Polską i Kazachstanem.W momencie „30. urodzin Kazachstanu” państwo to jest bez wątpienia najważniejszym partnerem Polski w Azji Centralnej. Republika od lat pozostaje liderem wśród krajów tego regionu jeżeli chodzi o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski.Warto zastanowić się nad przyczynami tego faktu. Osoby z Polski na co dzień współpracujące z Kazachami zauważają istnienie trudnego do opisania porozumienia mentalnego. Mimo dzielącej oba kraje odległości, w relacjach bezpośrednich odczuwalna jest swoista bliskość.Polacy wiele zawdzięczają Kazachom. Po 85 latach od pierwszej zsyłki w czasach stalinowskich wciąż warto pamiętać o ich pomocy, bez której wielu z naszych rodaków nie przeżyłoby w tamtejszym surowym klimacie. Jesteśmy też bliscy Kazachom dzięki polskiej mniejszości, ocenianej obecnie na około 30 tysięcy osób.Wydaje się, że jednym z czynników, sprzyjających dotychczasowej polskiej ekspansji w tym kraju są profesjonalne i operatywne kazachskie kadry dyplomatyczne w Warszawie. „Perły” polskiego biznesu takie jak Polpharma S.A., czy Selena FM zaufały klimatowi biznesowemu Kazachstanu i od lat mają na jego terytorium swoje zakłady. W tej centralnoazjatyckiej republice tworzą nowe miejsca pracy i przyczyniają się do wzrostu jej potencjału eksportowego.Polscy przedsiębiorcy mają też swój udział w działaniach nakierowanych na poprawę otoczenia biznesu. Jerzy Starak, Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w RP, od 8 lat jest członkiem Rady Inwestorów Zagranicznych. To zaszczytna funkcja, zważywszy, że w skład tego ciała wchodzą zagraniczni „magnaci” ekspansji na rynkach krajów byłego ZSRR.Nadchodzący rok będzie szczególnym dla polsko-kazachstańskiej współpracy. W 2022 r. minie 30 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych. Okrągłej rocznicy zapewne towarzyszyć będą różne symboliczne wydarzenia.Byłoby doskonale, gdyby dało się je „przekuć” w konkretne projekty handlowe i inwestycyjne. Zapewne potencjalne spotkanie premierów obu państw byłoby znaczącym impulsem dla wzmocnienia relacji dwustronnych na poziomie przedsiębiorstw.Przykład naszych zachodnich sąsiadów pokazuje, że biznesowi poszukującemu szans w Azji Centralnej pomagają rzesze urzędników, w tym również tych z najwyższych kręgów władzy. Jeżeli Niemcy mają coś ważnego do załatwienia, w sprawę angażują się wszyscy - od prezydenta, kanclerza czy szefa MSZ, po zwykłych urzędników i organizacje społeczne. Jedni wspierają drugich, a ogólne kierunki tych interesów wpisują się również w działania i strategie na szczeblu Unii Europejskiej.Jeżeli chodzi o przyszłe relacje gospodarcze z Kazachstanem, warto patrzeć na nie w nowatorski sposób. W jednym ze swoich tegorocznych, uroczystych przemówień prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew podkreślił, że jego krajowi udało się przyciągnąć ponad 370 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co stanowi 70 proc. wszystkich ulokowanych w regionie środków.Wedle tego wskaźnika, w ujęciu per capita Kazachstan wyprzedza całą przestrzeń postsowiecką i wiele krajów Europy Wschodniej. W uzupełnieniu do tej wypowiedzi warto dodać, że w ostatnich trzech dekadach całkowity napływ BIZ do tego kraju w dużej mierze wiązał się z projektami dotyczącymi paliw kopalnych – węglowodorów. Ale w ostatnich latach coraz więcej inwestycji absorbują inne dziedziny gospodarki – transport i logistyka, przemysł chemiczny i elektrotechniczny, odnawialne źródła energii, a także branża IT. Kazachstan skutecznie promuje strefy ekonomiczne (10 specjalnych i 42 przemysłowe), pozyskując fundusze zagraniczne na dywersyfikację struktury gospodarczej.Aby nie tracić na konkurencyjności, kazachstan pilnie potrzebuje innowacyjnych projektów wpisujących się w potrzeby szybko zmieniającej się gospodarki światowej. Podczas jednego z grudniowych, rocznicowych przemówień obecny prezydent Tokajew trafnie określił nowe perspektywiczne dziedziny rozwoju kraju: w nadchodzącym dziesięcioleciu kluczowym priorytetem polityki publicznej będzie poprawa stanu środowiska. Kazachstan wzmocni kompleksowe wprowadzenie technologii cyfrowych.W świetle tych zapowiedzi warto rozważyć wpisanie swej strategii biznesowej Kazachstanie we wspomniane, nowe kierunki rozwoju. Cyfryzacja, odnawialne źródła energii, technologie oszczędzające wodę - to tylko niektóre z dziedzin, które mogą w najbliższych latach stać się ciekawymi obszarami współpracy gospodarczej z Kazachstanem.