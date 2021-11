35 państw OBWE inicjuje mechanizm wiedeński w związku z łamaniem praw człowieka na Białorusi

Z powodu nieustającego poważnego łamania praw człowieka na Białorusi 35 krajów OBWE zainicjowało w czwartek tzw. mechanizm wiedeński i wezwało władze w Mińsku, by zrelacjonowały swoje działania na rzecz zbadania doniesień o naruszaniu podstawowych wolności, represjach i torturach w tym kraju.

"Ponieważ białoruskie władze nie zareagowały w sposób satysfakcjonujący na (poprzedni) raport w ramach mechanizmu moskiewskiego z 5 listopada 2020 r. oraz w związku z wydarzeniami z ostatnich 12 miesięcy, nasze kraje inicjują mechanizm wiedeński (dotyczący praw człowieka) i wzywają Białoruś do wypełnienia swoich zobowiązań w jego ramach" - oświadczył w czwartek w imieniu 35 krajów OBWE przedstawiciel Wielkiej Brytanii w tej organizacji Neil Bush.

Według niego "zamiast (podjęcia przez władze - PAP) działań w kierunku rozwiązania kryzysu na Białorusi sytuacja uległa pogorszeniu, a białoruskie władze reagują w sposób nieadekwatny".

Bush wskazał m.in. na ograniczenie wolności mediów i zgromadzeń, aresztowania, represjonowanie opozycji, stosowanie tortur oraz sytuację z migrantami na granicy Białorusi.

W ramach mechanizmu wiedeńskiego 35 państw OBWE zawnioskowało, by Białoruś w ciągu 10 dni odpowiedziała na pytania o działania w celu zbadania doniesień o naruszeniach praw człowieka we wskazanych dziedzinach, a także zobowiązała władze w Mińsku do odpowiedzi na poprzedni raport OBWE, który powstał w ramach mechanizmu moskiewskiego.

Bush przypomniał, że został on uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku i zaowocował raportem na temat łamania praw człowieka, zaprezentowanym przez specjalnego sprawozdawcę Wolfganga Benedeka na forum Stałej Rady OBWE 5 listopada 2020 r.

"Jego konkluzje były jasne. Wybory (prezydenckie na Białorusi - PAP) z 9 sierpnia 2020 nie były ani wolne, ani uczciwe, doszło do +masowych i systematycznych+ naruszeń oraz nadużyć praw człowieka i podstawowych wolności przez struktury siłowe" - wskazał Bush. Raport zawierał także rekomendacje dla władz Białorusi, które nie zostały wprowadzone w życie.