40 osób zginęło w wyniku zamachu bombowego w Pakistanie

Co najmniej 40 osób zginęło w niedzielę w eksplozji bomby podczas wiecu fundamentalisty islamskiego z partii Dżamiat Ulema Islam w Pakistanie. Jak podała lokalna policja kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Ranni zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, wielu znajduje się w ciężkim stanie. Wśród rannych jest kamerzysta telewizji Geo News, który został przeniesiony do szpitala w Lower Dir, ponieważ jego stan określa się jako krytyczny.

Do eksplozji doszło na przedmieściach Khar, stolicy graniczącego z Afganistanem dystryktu Bajur.

Organizator wiecu to Maulana Fazal-ur-Rehman polityk i duchowny uważany za stronnika afgańskiego talibanu. Po zamachu zaapelował do działaczy partyjnych, by zgłaszali się do szpitala i oddawali krew.