427 nowych przypadków koronawirusa w Chinach,594 w Korei Płd.

W Chinach kontynentalnych zanotowano w piątek 427 nowych przypadków koronawirusa, z czego 423 w prowincji Hubei będącej epicentrum epidemii - poinformowały w sobotę władze sanitarne. W Korei Płd. natomiast zanotowano rekordowy dzienny wzrost zachorowań - 594.

W Chinach, poza prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan, zanotowano zaledwie 4 nowe przypadki zachorowań, co jest najniższą liczbą od czasu rozpoczęcia notowań w styczniu.

W samej prowincji Hubei przytłaczającą większość nowych przypadków wykryto w najciężej dotkniętym przez epidemię mieście Wuhan - 420.

Po uwzględnieniu danych z piątku łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach wzrosła do 79.251 a liczba ofiar śmiertelnych do 2.835, o 47 więcej niż w dniu poprzednim (z czego 45 w Hubei).

Zdaniem części ekspertów apogeum nowych zachorowań w Chinach może już mijać. Wskazuje się, że Chiny zastosowały radykalne środki aby powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu - ścisłą kwarantannę domową, znaczne ograniczenia przemieszczania się i ruchu pojazdów oraz przedłużenie przerwy świątecznej związanej z Nowym Rokiem Księżycowym.

Epidemia wywarła już i wywrze w przyszłości znaczny negatywny wpływ na chińską gospodarkę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że wzrost gospodarczy Chin zmniejszy się w br. o 0,4 proc. do 5,6 proc. Wzrost gospodarki światowej może zmniejszyć się o 0,1 proc.

Tymczasem Koreańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) poinformowało w sobotę o rekordowo wysokim dziennym wzroście zachorowań - do 594. To największy wzrost od wykrycia pierwszego potwierdzonego przypadku 20 stycznia. Łączna liczba zachorowań wzrosła do 2.931. Liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 16.

Większość nowych przypadków (476) wykryto w mieście Daegu znajdującym się w południowo wschodniej części kraju. 60 przypadków wykryto w pobliskiej prowincji Gyeongsang.

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu ub.r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Sprzedawano tam m.in. dzikie zwierzęta, od których najprawdopodobniej pochodzi wirus.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których odnotowano dotąd 88 przypadków śmiertelnych, w tym najwięcej w Iranie, we Włoszech, w Korei Południowej i w Japonii. W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi.