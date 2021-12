5 mld zł w pandemicznych ubezpieczeniach

Specjalne, pandemiczne ubezpieczenia należności handlowych, wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, cieszyły się dużą popularnością. Jak podsumowuje KUKE, do tej pory polscy eksporterzy ubezpieczyli w ten sposób, korzystając z rozwiązań GAP EX i GAP EX+, sprzedaż o wartości ponad 5 mld zł.

Od maja 2020 r. do października 2021 r. ponad 200 polskich firm skorzystało z rozwiązań GAP EX i GAP EX+, ubezpieczając transakcje eksportowe o wartości ponad 5 mld zł.

Ich towary i usługi trafiły do 1300 kontrahentów z Unii Europejskiej oraz z innych państw należących Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak Kanada, Norwegia, USA czy Australia.

Zgodnie z najnowszymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii, oba instrumenty będą w ofercie KUKE do końca marca 2022 r., o trzy miesiące dłużej niż wcześniej zakładano.