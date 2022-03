50 Czechów jest gotowych do wyjazdu na Ukrainę i walkę w Legionie Cudzoziemskim

Czeski dziennik „Mlada Fronta Dnes” (MFD) napisał, że do wyjazdu na Ukrainę i walkę w Legionie Cudzoziemskim jest przygotowanych 50 Czechów. Najczęściej są to byli wojskowi, którzy zgłosili się do ambasady Ukrainy w Pradze.

"Jesteśmy w pełni świadomi, że możemy nie wrócić. Nie możemy jednak siedzieć z założonymi rękami i patrzeć, jak mordowani są cywile. Nie chcę, by moje dzieci musiały kiedyś walczyć z okupantem, więc pojadę, zaciągnę się do Legionu Cudzoziemskiego i już teraz postawię się złu" - cytuje MFD 37-letniego weterana z Afganistanu.

Także drugi z przyszłych legionistów służył na zagranicznych misjach. "Jeśli nie powstrzymamy Putina i nie przeciwstawimy się mu na Ukrainie, będzie chciał coraz więcej i może najechać inne kraje. Całe życie służyłem w wojsku i moim obowiązkiem w takiej sytuacji jest spakować się i wyjechać. Jestem zaskoczony, że takich osób są nie tysiące, a jedynie setki" - powiedział drugi rozmówca gazety. Dane obu ochotników redakcja zmieniła.

Pod nazwiskiem wystąpił były oficer 19 dywizji zmechanizowanej z Pilzna 64-letni Michal Sochor, który zebrał grupę byłych wojskowych. "Potrzebni są doświadczeni żołnierze, którzy znają się na technice wojskowej. Ukraińcy używają sowieckiego sprzętu, który możemy obsługiwać i naprawiać" - powiedział.

Według MFD na początku przyszłego tygodnia z Czech ma wyjechać 50-osobowa grupa, która kontaktowała się z ukraińską placówką. Gazeta napisała, że część chętnych nie dostała rekomendacji placówki. Są to osoby, które nigdy nie uczestniczyły w konflikcie zbrojnym lub mogły służyć jedynie na niższych stanowiskach w armii.

Przed nierozważną decyzją przestrzega były szef sztabu generalnego Jirzi Szedivy. "Moim zdaniem zdecydowana większość tych, którzy myślą o wyruszeniu do walki, nie ma pojęcia o wojnie" - powiedział.

W Czechach służba w obcych formacjach zbrojnych jest zakazana. Prezydent Milosz Zeman i premier Petr Fiala w minionym tygodniu zadeklarowali, że uczestników walk po stronie ukraińskiej obejmie abolicja i nie będą pociągani do odpowiedzialności karnej.

