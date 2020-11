7 grudnia szkoły nowojorskie wznowią częściowo nauczanie w trybie stacjonarnym

Nowy Jork zacznie od 7 grudnia stopniowo otwierać szkoły dla nauczania w trybie stacjonarnym. Uczniowie w największym w Ameryce systemie szkolnictwa publicznego będą mogli zasiąść w klasach do pięciu dni.

"Jesteśmy przekonani, że możemy zapewnić bezpieczeństwo w szkołach" - powiedział w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, zapowiadając zmianę strategii w sprawie nauczania.

Przed niecałymi dwoma tygodniami zadecydował z powodu nasilenia pandemii Covid-19 o zamknięciu szkół i zezwoleniu tylko na zdalne nauczanie.

Wcześniej z powodu pandemii uczniowie, którzy kształcili się w systemie hybrydowym mogli przychodzić do szkół od jednego do trzech dni w tygodniu. Zgodnie z nowym planem będą mogli uczęszczać na zajęcia w klasach do pięciu dni.

Nowy Jork ma największy w Ameryce system szkolnictwa publicznego. Obejmuje ponad 1.1 mln uczniów. Od 7 grudnia rozpoczną naukę dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, których rodzice wyrażą zgodę na cotygodniowe poddanie się testom na obecność koronawirusa.

Kształcenie w trybie stacjonarnym uczniów ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach, ma zostać wznowione 10 grudnia. Projekt ponownego otwarcia gimnazjów i liceów jest wciąż opracowywany.

"Zamierzamy zająć się gimnazjami i liceami, ale nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Będziemy nad tym pracować" - zapowiedział burmistrz.

Agencja AP podkreśla, że w pierwsza tura wznawiania nauki w klasach obejmie około 190 000 uczniów. Zdecydowana większość rodziców woli, aby ich dzieci uczyły się zdalnie.

Kiedy szkoły były wcześniej otwarte, obowiązywało noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego. Liczebność klas stanowiła część średniej sprzed pandemii, wynoszącej od 25 do 30 uczniów. Uczniowie i nauczyciele musieli poddawać się testom na Covid-19 raz w miesiącu. Obecnie testowanie będzie cotygodniowe.

De Blasio przyznał, że miasto rezygnuje też z poprzedniej reguły o zamykania szkół, kiedy w mieście średnia z siedmiu dni testów z wynikiem pozytywnym wynosi 3 proc. lub więcej. Obecnie sięga 3.9 proc.

Burmistrz wyjaśniał, że 3 proc. założenie miało sens latem, przy mniejszym doświadczeniu w walce z koronawirusem. Okazało się jednak, dodał, że stosunkowo niska liczba testów na koronawirusa z pozytywnym wynikiem w szkołach daje możliwości ich otwarcia nawet wówczas, kiedy wskaźnik w całym mieście przekracza 3 proc.

Jego zdaniem, to nowe podejście będzie nadal aktualne, gdy dojdzie do stosowania szczepionki. Po zmianie sytuacji zdrowotnej, powiedział , będzie można zrewidować zasady dotyczące nauczania hybrydowego.

"Jeśli zrobimy to dobrze, będziemy w stanie lepiej służyć rodzinom, które chcą mieć w większym stopniu nauczanie stacjonarne. A dla rodzin, które wolą zdalne, nadejdzie dzień, kiedy sytuacja zdrowotna znacznie się zmieni, szczególnie w przypadku dostępności szczepionki. (…) Kolejny raz przedstawimy wówczas nowe zasady - powiedział de Blasio w rozmowie z lokalną telewizją NY1.

W odniesieniu do szkół mieszczących się w tzw. strefie pomarańczowej, z większym wskaźnikiem zakażeń, a obecnie występuje to w dzielnicy Staten Island, burmistrz ocenił, że będzie to wymagać ostrzejszych środków bezpieczeństwa dla ponownego otwarcia. Zapowiedział ustalenie tego we współpracy z władzami stanowymi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski