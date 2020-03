8 marca Ukrainki świętują i walczą o swoje prawa

Obchodzony w niedzielę Międzynarodowy Dzień Kobiet jest na Ukrainie świętem państwowym. Tego dnia w wielu ukraińskich miastach organizowane są marsze na rzecz praw kobiet i imprezy okolicznościowe. Dzień Kobiet obchodzi 77 proc. Ukraińców - wynika z badania firmy Rating.

Ta sama sondażownia pod koniec lutego przeprowadziła badanie poświęcone roli kobiety w ukraińskim społeczeństwie. Ponad 80 proc. jego uczestników zgadza się z twierdzeniem, że najważniejsze zadanie kobiety to dbanie o rodzinę i dom. 75 proc. ankietowanych stwierdziło, że głównym zadaniem mężczyzny jest zarabianie pieniędzy.

Również ok. 40 proc. badanych uznało, że kobiet jest za mało w ukraińskiej polityce. Miejscowe media zwracają przy tym uwagę, że w nowo powołanym rządzie zasiada tylko jedna kobieta.

"Równość to najlepszy prezent", "Miejsce kobiety jest wszędzie" - to niektóre z haseł, widniejących na plakatach uczestników niedzielnego Marszu Kobiet zorganizowanego po raz trzeci w Kijowie. Według szacunków policji wzięło w nim udział około dwóch tysięcy osób. Podczas akcji apelowano m.in. o ratyfikację konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Podobne manifestacje odbyły się też w innych ukraińskich miastach, w tym we Lwowie, Charkowie, Zaporożu i Chersoniu.

Na marszu w stolicy był obecny ambasador UE na Ukrainie Matti Maasikas. "Jest tu wiele kobiet, znających swoje prawa i nie wstydzących się działania na rzecz swoich praw" - powiedział korespondentowi telewizji Hromadske, podkreślając, że "jest dumny" z uczestnictwa w tym marszu.

W Kijowie odbyła się też akcja "Kobiety przeciwko aborcji", w której wzięło udział kilkadziesiąt osób. Jej uczestnicy domagali się całkowitego zakazu aborcji w kraju. Obie manifestacje rozdzielał kordon policji.

W stolicy Ukrainy trwają też coroczne wyścigi samochodowe, w których mogą brać udział wyłącznie kobiece załogi. Jak informują organizatorzy, w tym roku trasa wyścigu liczy 60 km, a 0,9 km to odcinek specjalny, obejmujący m.in. slalom i karting. Wyścigi dla kobiet z okazji 8 marca odbywają się w Kijowie od 15 lat.

Tradycyjnie Ukrainki z okazji 8 marca otrzymują kwiaty i podarunki. Stołeczne ulice w ostatnich dniach zastawione są licznymi straganami, na których królują tulipany. Według badania firmy Research & Branding Group ponad 40 proc. mieszkanek Ukrainy chce dostać tego dnia kwiaty, na następnych miejscach są słodycze, perfumy i kosmetyki oraz pieniądze.

W związku z tym, że 8 marca w tym roku przypada w niedzielę, na Ukrainie poniedziałek również jest dniem wolnym od pracy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska