83. Parada Pułaskiego wróciła na 5 Aleję nowojorskiego Manhattanu

Po przerwie spowodowanej pandemią reprezentacyjną 5 Aleją Manhattanu przemaszerowała w niedzielę 83. Parada Pułaskiego. Tym razem uhonorowała św. Jana Pawła II w 100 rocznicę jego urodzin.

5 Aleją defilowała głównie społeczność polsko-amerykańska z Nowego Jorku i New Jersey, a także z pobliskich stanów Connecticut i Pensylwanii. Uczestniczyli w niej m.in. weterani, duchowieństwo, młodzież, tym harcerze i uczniowie polskich szkół dokształcających.

Licznie reprezentowane były polonijne organizacje w tym największe, jak Centrum Polsko-Słowiańskie (CPS), Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa czy Pulaski Association of Business and Professional Men. Przykuwały uwagę Miss Polonia różnych instytucji oraz harleyowcy.

Wielkim Marszałkiem parady jest Heidi Jadwiga Kopala z New Jersey. Tytuł marszałków honorowych przypadł Helenie Knapczyk, sybiraczce, prezesce Korpusu Pomocniczego Pań oraz Anicie Włodarczyk, trzykrotnej, złotej medalistce igrzysk olimpijskich jak też czterokrotnej mistrzyni świata w rzucie młotem. Zwrócił na to uwagę biorący udział w paradzie stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. "Pokazuje to siłę polskich kobiet" - ocenił.

Podczas spotkania poprzedzającego niedzielny przemarsz wyraził nadzieję, że będzie częścią społeczności polonijnej przez najbliższe lata. "Chciałbym, żebyście mnie państwo przyjęli. Chciałbym być częścią państwa społeczności" - mówił ambasador RP przy ONZ, który niedawno objął swój urząd.

Szczerski zapewniał m.in. że wszystkie zamówienia jego placówki będą składane w polskich i polonijnych firmach.

Zadowolenie z wznowienia parady wyraził konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki: "Polacy bardzo są spragnieni pokazywania swojej polskości, bardzo za tym tęsknią" - podkreślił.

W grupie CPS szedł m.in. polski adwokat Jerzy Sokół. Akcentował w rozmowie z PAP, że Polacy powinni być dumni z parady na 5 Alei, ponieważ tylko niewiele narodowości doznało takiego wyróżnienia.

"Polacy w USA, ale też i w Polsce, powinni być też dumni, że tacy ludzie, jak Kazimierz Pułaski czy Tadeusz Kościuszko walczyli o wolność tego kraju. Są historycznie bardzo zasłużonymi postaciami dla Ameryki" - dodał prawnik.

Organizowana od 1937 roku Parada Pułaskiego jest drugą, najstarszą paradą etniczną w Nowym Jorku. Pierwsza, irlandzka, Parada św. Patryka, była organizowana w tym roku po raz 260. Miała miejsce przed ogłoszeniem w roku 1776 Deklaracji Niepodległości USA.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski