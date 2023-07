A. Fotyga: jestem przekonana, iż wkrótce Ukraina, podobnie jak Szwecja, zasiądą przy wspólnym stole nie jako partnerzy NATO, a sojusznicy

Jestem przekonana, iż wkrótce Ukraina, podobnie jak Szwecja, zasiądą przy wspólnym stole nie jako partnerzy NATO, a sojusznicy, którzy już dzisiaj w olbrzymim stopniu zwiększają nasze bezpieczeństwo – mówi PAP b. szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga (PiS).

"Szczyt w Wilnie należy postrzegać jako ważny etap w procesie wzmacniania naszego bezpieczeństwa, procesie, który nabrał znacznego przyspieszenia podczas szczytów w Warszawie czy w Newport, i z pewnością będzie kontynuowany podczas kolejnego jubileuszowego szczytu w Waszyngtonie. Bardzo się cieszę z informacji o nowych planach obronnych. Oświadczenia Sojuszu, iż każdy cal terytorium NATO będzie broniony wymagają właśnie dokładnych planów, ale także zasobów. Liczę, iż najbliższe miesiące pokażą, iż każdy z sojuszników w równym stopniu wykonuje zobowiązania, które wynikają z kolektywnej obrony. Polska jest tutaj wzorem dla całego Sojuszu" - powiedziała.

"NATO liczy dzisiaj 31 sojuszników, ale rodzina demokracji, które podzielają wartości traktatu waszyngtońskiego jest znacznie większa. Mieliśmy tego doskonały przykład w Wilnie, które skupiło wielu partnerów. Jestem przekonana, iż wkrótce Ukraina, podobnie jak Szwecja, zasiądą przy wspólnym stole nie jako partnerzy, a sojusznicy, którzy już dzisiaj w olbrzymim stopniu zwiększają nasze bezpieczeństwo" - wskazała.

"Dzisiaj każdy zdaje sobie sprawę z bohaterstwa i wyszkolenia ukraińskiej armii i jej wkładu w bezpieczeństwo przestrzeni euroatlanyckiej. Jej wzmocnienie zachodnim sprzętem jest jednak niezbędne, nie powinniśmy sami sobie narzucać żadnych ograniczeń w tym względzie. Po rezygnacji w wymogu MAP (Planu Działań na rzecz Członkostwa - PAP) jest rzeczą oczywistą, iż członkostwo Ukrainy w NATO staje się decyzją wyłącznie polityczną. Mam nadzieję, iż po zwycięstwie Ukrainy, liderzy polityczni nie będą zwlekać z jej podjęciem" - zaznaczyła.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7, ocenił, że to etap drogi Ukrainy do NATO.

Prezydent Joe Biden powiedział z kolei, że "wspólna deklaracja G7 czyni jasnym, że nasze wsparcie będzie sięgać daleko w przyszłość; pomożemy Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, morzu i w powietrzu".

Także w środę prezydent Andrzej Duda powiedział, że szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.

Ze Strasburga Łukasz Osiński