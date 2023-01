ABC News: Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów

Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów, gdy tylko Niemcy wyrażą zgodę na przekazanie tych maszyn - powiedział we wtorek wysokiej rangi przedstawiciel ukraińskich władz w rozmowie z amerykańską telewizją ABC News.

Według rozmówcy ABC News porozumienie w sprawie przekazania Leopardów zostało zawarte w piątek, podczas spotkanie w Ramstein grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy.

Państwa, które zdecydowały się przekazać swoje czołgi to między innymi Polska, Finlandia, Hiszpania, Holandia i Dania - poinformował przedstawiciel ukraińskiego rządu.

Rozmówca ABC News wyjaśnił też, że Kijów pilnie potrzebuje takiego uzbrojenia nie tylko dlatego, że Rosja szykuje prawdopodobnie kolejną ofensywę, ale również ze względu na to, że Ukrainie zaczyna brakować amunicji do używanych obecnie poradzieckich czołgów.

Ukraina nie jest w stanie wyprodukować takiej amunicji i "zmuszona jest szukać alternatywnych rozwiązań" - powiedział polityk.

Wyjaśnił też, że Kijów uważa, iż brytyjski rząd zdecydował się przekazać Ukrainie swoje czołgi Challenger 2, aby wywrzeć presję na Niemcy, które nie mogły się zdecydować na udzielenie jej takiej pomocy.

"To zaczęło być realistyczną (perspektywą) po decyzji Wielkiej Brytanii. Minister (obrony) Ben Wallace przebił się przez ten mur" - ocenił rozmówca amerykańskiej telewizji.

Dodał, że spotkanie w Ramstein odbyło się w drugim dniu urzędowania nowego ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, należało więc podchodzić do jego decyzji ze zrozumieniem.

"To nie jest właściwy moment na to, by wywierać presję na dopiero mianowanego ministra obrony. W pełni rozumiemy, że należy z nim rozmawiać dalej" - oznajmił przedstawiciel ukraińskich władz.

Niemcy nie wyraziły zgody w Ramstein na dostarczenie Ukrainie Leopardów.