Abp Ryś: tracimy pewność siebie, kiedy pytają nas o przyszłość Kościoła w Polsce

Trzecia grupa polskich biskupów, składających wizytę w Watykanie, uczestniczyła we wtorek w mszy w bazylice świętego Jana na Lateranie. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś mówił w kazaniu: "Tracimy pewność siebie, kiedy ludzie pytają nas o przyszłość Kościoła w Polsce".

W kazaniu podczas mszy w drugim dniu wizyty ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich, arcybiskup Ryś wskazał na potrzebę oczekiwania, czujności i patrzenia w przyszłość.

"Ostatnio nie lubimy patrzeć w tę stronę, może nawet boimy się. Tracimy pewność siebie, kiedy ludzie pytają nas o przyszłość; o naszą przyszłość, o przyszłość Kościoła w Polsce. O wiele łatwiej jest patrzeć w przeszłość, jeszcze dodatkowo łatwo ją idealizując. Wiele razy mamy takie wrażenie, że dobrze to już było. Kiedy byliśmy tu 7 lat temu, nasz Kościół, wydawałoby się, wyglądał inaczej niż dzisiaj" - dodał hierarcha odnosząc się do poprzedniej wizyty polskich biskupów.

Metropolita łódzki zauważył, że Lateran - katedra biskupów Rzymu to miejsce, w którym następcy świętego Piotra "zostali otoczeni opieką władców". "Dante, którego rocznicę 700-lecia śmierci obchodziliśmy, pisze w +Boskiej Komedii+: o Konstantynie, jakżeś się stał wrogi światu, nie przez chrzest, lecz przez darowiznę, którą się pasterz wzbogacił ubogi" - powiedział abp Ryś.

"Więc właśnie nie służba, tylko władza i oparcie się o władzę, o bogactwo, o wpływy, o siłę państwa, o ochronę prawną, to wszystko wiąże się z Lateranem, a ten tekst Dantego jest umieszczony wtedy, gdy opisuje już ósmy krąg piekła i mówi o pogrążonych w nich symoniakach, o ludziach w Kościele, którzy mają w nim wszystko na sprzedaż, wszystko co święte" - stwierdził metropolita.

Ostrzegł: "Jeśli to jest prawda o nas, to rzeczywiście będziemy dziwnie wyglądać przy Jezusie". "Myślę, że zobaczyć to, to już jest dużo, przyznać się do tego - to jest o wiele więcej, podjąć drogę nawrócenia - jeszcze więcej" - dodał.

Abp Ryś przypomniał, że papież Franciszek z wielką mocą "potwierdził miejsce Ewangelii w Kościele, miejsce ubóstwa w Kościele, miejsce posługi w Kościele".

W skład trzeciej grupy polskich biskupów wchodzą biskupi z metropolii warszawskiej z ordynariatem polowym Wojska Polskiego, gnieźnieńskiej, łódzkiej i częstochowskiej oraz trzech diecezji greckokatolickich.

W czwartek trzecia z czterech grup spotka się z papieżem Franciszkiem.