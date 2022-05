Abramowicz może sprzedać Chelsea Londyn, ale pieniędzy i tak nie dostanie

Po kilku tygodniach negocjacji i nieoczekiwanych zwrotach akcji udało się przed kilkoma dniami doprowadzić do parafowania umowy sprzedaży wszystkich udziałów w klubie piłkarskim Chelsea Londyn nowym amerykańskim właścicielom. Teraz zgodę na tę transakcję wyraziła rada właścicieli i dyrektorów Premier League.

Po wprowadzeniu sankcji przez rząd brytyjski na rosyjskich oligarchów sympatyzujących z Kremlem stało się jasne, że dotychczasowy właściciel Chelsea Londyn Roman Abramowicz będzie zmuszony do pozbycia się udziałów w klubie piłkarskim.

Władze zarządzającej rozgrywkami Premier League wydały czasową licencję do 31 maja tego roku pozwalającą na dokończenie rozgrywek piłkarskich sezonu 2021/2022. Chcąc uniknąć degradacji do niższych klas rozgrywkowych Roman Abramowicz podjął negocjacje z kilkoma chętnymi na przejęcie klubu. Ostatecznie decydujące rozmowy odbyły się w minionym tygodniu i wówczas uzgodniono, że konsorcjum amerykańskie Boekly-Clearlake przejmie klub Chelsea Londyn wraz z jego zobowiązaniami finansowymi. Wynegocjowana kwota to 4,25 miliarda funtów brytyjskich, czyli około 4,96 miliarda euro.

Przy czym pieniądze zostaną wpłacone na specjalne konto, którym Roman Abramowicz nie będzie mógł swobodnie dysponować. Dla dopełnienia wszystkich wymogów formalnych konieczna była jeszcze zgoda właścicieli i rady dyrektorów Premier League. Teraz zgoda została wydana i transakcja może zostać w najbliższych dniach skutecznie przeprowadzona.

Nowi właściciele to Tedd Boekly, który jest amerykańskim biznesmenem, współzałożycielem i prezesem spółki Eldrige Industries. To wehikuł inwestycyjny mający pakiety udziałów w różnych biznesach w tym także sportowych, dysponujący funduszem zarządzania aktywami.

Clearlake Capitale Group jest kalifornijską firmą inwestycyjną w ramach dedykowanych funduszy celowych mającą w zarządzaniu ponad 50 miliardów dolarów przekazanych przez klientów z całego świata

Czytaj także: Roman Abramowicz znalazł kupca na klub piłkarski Chelsea Londyn