ACI World: Lotniczy ruch pasażerski w 2021 r. będzie o połowę mniejszy niż przed pandemią

Z powodu pandemii Covid-19 ruch lotniczy zmniejszy się w 2021 roku o połowę w porównaniu z 2019 rokiem; liczba pasażerów spadnie do 4,6 mld – wynika z wyliczeń Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World), które podała turecka agencja Anatolia.

Światowe porty lotnicze już w 2020 roku odnotowały spadek liczby podróżnych o 39,5 proc. Różnice pomiędzy krajami w nasileniu pandemii i sposobach radzenia sobie z zakażeniami utrudniają odrodzenie się międzynarodowego ruchu pasażerskiego.

Krajowe rynki lotów pasażerskich wychodzą z impasu szybciej. Szacuje się, że liczba pasażerów na tych rynkach wzrośnie do 3,1 mld do końca bieżącego roku, co stanowi 58,5 proc. liczby podróżnych w 2019 roku.

Najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie jest port lotniczy w Kantonie w Chinach, który w 2020 roku obsłużył 43,8 mln podróżnych - podaje raport ACI World. Kolejne miejsca zajmują lotnisko w Atlancie w USA z 42,9 mln pasażerów i lotnisko w chińskim Chengdu z 40,7 mln podróżnych.

ACI World zauważa, że wiele lotnisk krajów Azji i Pacyfiku będących międzynarodowymi węzłami komunikacyjnymi w 2020 roku nie znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej ruchliwych portów lotniczych. Należą do nich port lotniczy w Pekinie - najbardziej uczęszczane lotnisko w 2019 roku - i w Tokio, drugie w zestawieniu.

W czasie pandemii wzrosła wielkość ładunku lotniczego, głównie dzięki dostawom sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i szczepionek. W 2020 roku przewieziono ponad 11,5 mln ton ładunków medycznych. Na szczycie rankingu znalazł się port lotniczy w Memphis w amerykańskim stanie Tennessee, globalne centrum przeładunkowe firmy FedEx, które odnotowało wzrost wolumenu transportu ładunków o 6,7 proc.