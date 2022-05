Administracja Bidena łagodzi restrykcje wobec Kuby

Departament Stanu USA poinformował w poniedziałek o zamiarze złagodzenia całej serii restrykcji wobec Kuby pochodzących z okresu administracji Donalda Trumpa i z lat wcześniejszych, dotyczących m. in. komunikacji lotniczej, przekazów pieniężnych i procedur imigracyjnych.

Opublikowany przez szefa służb prasowych Departamentu Stanu Neda Price'a komunikat stwierdza, że administracja prezydenta Bidena ułatwi procedury imigracyjne dla obywateli Kuby mających rodziny w USA, zniesie obowiązujący obecnie limit przekazów pieniężnych, wynoszący 1000 USD na kwartał, wysyłanych przez osiadłych w USA Kubańczyków do krewnych na Kubie oraz zwiększy liczbę połączeń lotniczych z Hawaną. Zainagurowane mają być także loty do innych miast na wyspie.

Więcej rejsów lotniczych i więcej pieniędzy

Co więcej zapowiedziano, że pieniądze będą mogły być obecnie wysyłane także do osób nie będących krewnymi co ma wspierać niezależnych kubańskich przedsiębiorców.

Komunikat zapowiada rozszerzenie usług konsularnych i uproszczenie procedur wizowych. Według oficjalnych źródeł zwiększona ma być także liczba personelu ambasady USA na Kubie.

"Za pomocą tych posunięć zamierzamy wspierać dążenie Kubańczyków do wolności i większych możliwości gospodarczych. Nadal wzywamy rząd Kuby do niezwłocznego uwolnienia więźniów politycznych, respektowania podstawowych wolności i umożliwienia narodowi kubańskiemu decydowania o swojej przyszłości" - głosi komunikat Departamentu Stanu.

Jak zaznacza Associated Press zmiany te ogłoszono po rewizji polityki wobec Kuby w następstwie masowych protestów na wyspie z lipca ub. roku.

Kuba: mały krok w dobrym kierunku

"To mały krok w dobrym kierunku" - tak zareagowało w poniedziałek ministerstwo spraw zagranicznych Kuby na amerykańską zapowiedź zniesienia lub złagodzenia serii restrykcji. Podkreśliło jednak, że "nie zmienia to embarga" obowiązującego od 1962 r.

"Oświadczenie rządu amerykańskiego jest małym krokiem w dobrym kierunku ale ani cele ani podstawowe instrumenty polityki USA wobec Kuby, która przyniosła fiasko, nie zmieniły się" - napisał na Twitterze szef MSZ Kuby Bruno Rodriguez.

Restrykcje były zbyt mocne

Były republikański prezydent Trump znacznie zaostrzył politykę wobec komunistycznej Kuby znosząc m. in. możliwość wysyłania przekazów pieniężnych i praktycznie likwidując komunikację lotniczą.

Posunięcia te a także pandemia Covid-19 przyczyniły się do kryzysu gospodarczego na Kubie. Wystąpiły dotkliwe braki podstawowych towarów, wyłączenia prądu i racjonowanie niektórych produktów.

11 lipca 2021 r. tysiące ludzi wyległy na ulice Hawany i innych miast protestując przeciwko warunkom życia, brakom na rynku i niskim zarobkom. Według niezależnych źródeł aresztowano wówczas ponad 1400 osób a 500 skazano na kary więzienia nawet do 20 lat.