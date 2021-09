Afgańczycy uciekają przed talibami. Kryzys coraz poważniejszy

Przejęcie przez talibów kontroli nad Afganistanem sprawiło, że mieszkańcy tego państwa próbują uciekać w bezpieczniejsze miejsca. To rodzi w Europie obawy o powtórkę kryzysu migracyjnego sprzed kilku lat. Z problemem już borykają się sąsiedzi Afganistanu.

W niedzielę 15 sierpnia 2021 roku talibowie wkroczyli do stolicy Afganistanu – Kabulu – i przejęli kontrolę nad miastem. Wcześniej opanowali wszystkie większe miasta.

Symbolem kryzysu uchodźczego, który wybuchł w Afganistanie, stało się lotnisko w Kabulu, gdzie ratunku i szansy na ucieczkę z zajętej przez talibów ojczyzny szukało tysiące Afgańczyków.

Kryzys uchodźczy, którego obawia się wiele europejskich państw, w tym Polska, jest największym wyzwaniem dla sąsiadów Afganistanu – Iranu, Pakistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Władze pakistańskie oświadczyły, że nie przyjmą żadnych afgańskich uchodźców. W praktyce jednak lądowe przejście graniczne Boldak-Chaman pozostało otwarte. W krótkim czasie setki tysięcy Afgańczyków przekroczyło granicę. Chociaż formalnie mogły to robić jedynie osoby podróżujące do Pakistanu lub posiadające dowód zamieszkania w kraju, uchodźcom z Afganistanu pomagali także przemytnicy.



Szacuje się, że w Iranie mieszka ok. 3 mln Afgańczyków. Rzecznik irańskiego MSZ Saeed Khatibzadeh oświadczył, że Iran i Pakistan nie są w stanie poradzić sobie z kolejnym wzrostem liczby uchodźców. Mimo tego że straż graniczna miała już nie wpuszczać uchodźców, pojawiają się informacje o utworzeniu tymczasowych obozów w prowincjach przygranicznych. Stamtąd Afgańczycy mają zostać repatriowani, gdy tylko warunki w ich kraju ulegną poprawie.



Północni sąsiedzi Afganistanu – Turkmenistan, Uzbekistan i Tadżykistan – należą do grona najbiedniejszych państw, które wyłoniły się trzy dekady temu z ZSRR. Mają ograniczone zaplecze finansowe niezbędne do zapewnienia uchodźcom schronienia. Jednocześnie same borykają się z konsekwencjami tegorocznej suszy i pandemii. Jak wynika z danych UNHCR za rok 2020, żadna z tych trzech środkowoazjatyckich republik nie znalazła się na liście 15 państw z największą liczbą afgańskich uchodźców i osób ubiegających się o azyl.



W ostatnim czasie władze uzbeckie zapowiedziały pomoc w transferze Afgańczyków do krajów trzecich. Poinformowały o możliwości goszczenia uchodźców tylko tymczasowo. Turkmenistan zaoferował udostępnienie swojej przestrzeni powietrznej dla lotów ewakuacyjnych.



Na początku września minister spraw wewnętrznych Tadżykistanu Ramazon Rakhimzoda oświadczył, że jego kraj nie będzie w stanie przyjąć dużego napływu afgańskich uchodźców. Jednocześnie zauważył, że w ciągu ostatnich 15 lat Tadżykistan przyjął około 15 tysięcy osób z Afganistanu. Obecnie w neutralnej strefie granicy państwowej między oboma krajami znajduje się około 80 rodzin z dziećmi. Władze tadżyckie przeznaczyły 70 hektarów ziemi na budowę obozów dla uchodźców, ale do finalizacji tego projektu niezbędna jest pomoc organizacji międzynarodowych.