Afganistan: 1,5 tys. żołnierzy USA poddanych kwarantannie z powodu koronawirusa

Stany Zjednoczone wstrzymały transport żołnierzy do Afganistanu i poddały kwarantannie 1500 nowo przybyłych wojskowych by uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformował w czwartek dowódca sił USA w Afganistanie generał Scott Miller.

Jak stwierdził Miller, nowo przybyli uczestnicy misji - zarówno żołnierze, jak i cywile - zostali poddani izolacji nie z powodu symptomów choroby, ale z ostrożności. Część z tych, którzy mieli wrócić do kraju, będą musieli pozostać w Afganistanie dłużej.

Jak dotąd 21 członków międzynarodowej misji w Afganistanie zostało poddanych kwarantannie z powodu symptomów typowych dla grypy. Jak pisze agencja AP, u żadnego z nich przeprowadzone testy nie stwierdziły koronawirusa.

W ramach podpisanego w lutym porozumienia pokojowego USA z talibami, amerykański kontyngent wojskowy w Afganistanie ma zmniejszyć się z ok. 12 tys. do ok. 8 tys. żołnierzy w najbliższych miesiącach.

W całym Afganistanie stwierdzono infekcję Covid-19 u 22 osób; nie ma informacji o zgonach.