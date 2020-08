Afganistan: 21 zabitych w ataku IS na więzienie w Dżalalabadzie

Co najmniej 21 osób zginęło, a 43 zostały ranne w ataku dżihadystów Państwa Islamskiego (IS) na więzienie w Dżalalabadzie we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek przedstawiciel władz. Starcia z afgańskimi siłami bezpieczeństwa trwają od niedzieli.

Szturm rozpoczął się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, kiedy zamachowiec samobójca wjechał samochodem wyładowanym materiałami wybuchowymi w bramę więzienia, gdzie przetrzymywane są setki bojowników IS. Następnie inni napastnicy otworzyli ogień.

Walki z afgańskimi siłami bezpieczeństwa trwały przez noc. Do tej pory trzech napastników zostało zabitych. Wymiana ognia nie ucichła w poniedziałek rano; strzały wciąż słychać z terenu więzienia - poinformował rzecznik gubernatora prowincji Nangarhar, której Dżalalabad jest stolicą.

Wśród zabitych są zarówno osadzeni, jak i strażnicy więzienni, członkowie sił bezpieczeństwa i cywile.

Do przeprowadzenia ataku na więzienie przyznała się filia IS w Afganistanie - Państwo Islamskie Chorasanu (IS-K) - od nazwy historycznej krainy obejmującej m.in. obszary obecnego Afganistanu i części Azji Środkowej.