Afganistan: Atak na świątynię sikhów; są ofiary śmiertelne

Grupa terrorystów wtargnęła w środę rano do świątyni sikhów w centrum Kabulu. Według doniesień, wśród napastników mogło być trzech zamachowców-samobójców, a w środku świątyni przebywało ok. 200 osób. Co najmniej cztery osoby zginęły, w tym jedno dziecko.

Jak powiedział agencji AFP rzecznik prasowy afgańskiego MSW Tariq Arian, do ataku doszło ok. godziny 7:45 czasu lokalnego (4:15 czasu polskiego). Siły bezpieczeństwa od kilku godzin usiłują uratować ludzi uwięzionych przez terrorystów. Wiadomo, że dwóch napastników zostało zabitych.

"Większość ludzi została uratowana, niestety są ofiary śmiertelne" - powiedział dziennikarzom Arian za pośrednictwem Whatsapp. Jak dodał, służby działają powoli aby zminimalizować liczbę zabitych.

Jak podaje hiszpańska agencja EFE, rzecznik ministerstwa zdrowia poinformował, że wśród ofiar jest dziecko. Co najmniej 15 osób zostało rannych.

Według przedstawicieli społeczności sikhów, w świątyni mogło przebywać od 150 do 200 osób. Cytowany przez agencję Reuters Narender Singh Khalsa, poseł reprezentujący tę mniejszość powiedział, że do wnętrza świątyni weszło trzech zamachowców samobójców. Dodał, że słyszał doniesienia o co najmniej czterech zabitych osobach.

Nieznana jest tożsamość napastników. Od zamachu odcięli się jednak Talibowie. "Atak nie ma z nami nic wspólnego" - powiedział rzecznik grupy Zabihullah Mujahid na Twitterze.

Cień podejrzeń spada na terrorystów Państwa Islamskiego w Afganistanie. Organizacja ma na swoim koncie zamachy na sikhów i inne mniejszości religijne. Na początku marca związani z IS sprawcy przeprowadzili zamach na uroczystości mniejszości szyickiej w Kabulu. Zginęło wówczas 30 osób, a ponad 100 zostało rannych.