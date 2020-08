Afganistan: Atak rakietowy w centrum Kabulu

Nieznani sprawcy przeprowadzili we wtorek rano atak rakietowy w centrum Kabulu - oświadczyło MSW Afganistanu. Afgańskie media informują o co najmniej 10 rannych. Do ataku doszło w święto niepodległości Afganistanu.

Rzecznik afgańskiego MSW Tarik Arian oznajmił, że rakiety zostały wystrzelone z dwóch pojazdów.

Według doniesień afgańskiej telewizji TOLO News, rakiet było co najmniej cztery. Miały uderzyć w dzielnicach w centrum Kabulu, w tym w Wazir Akbar Chan, gdzie mieszczą się zagraniczne ambasady. Jak podała agencja Reutera, dzielnica została zamknięta, a pracownicy ambasad są ewakuowani do bezpiecznych pomieszczeń.

Świadkowie cytowani przez TOLO News twierdzą, że w ataku ucierpiało co najmniej 10 osób. Żadna z organizacji nie przyznała się dotąd do przeprowadzenia ostrzału.