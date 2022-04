Afganistan: Co najmniej 10 osób zabitych i 40 rannych w wyniku zamachu na meczet na północy kraju

Co najmniej 10 osób zginęło, a 40 zostało rannych w wyniku zamachu bombowego na szyicki meczet w mieście Mazar-i-Szarif na północy Afganistanu - poinformowała w czwartek agencja Associated Press, powołując się na dyrektora miejscowego szpitala.

Wcześniej w czwartek agencja Associated Press przekazała, że co najmniej dwoje dzieci odniosło obrażenia w wyniku wybuchu bomby w stolicy Afganistanu Kabulu. Według rzecznika kabulskiej policji Chalida Zadrana atak miał miejsce w szyickiej części miasta. Dwa dni wcześniej w tej samej okolicy doszło do szeregu eksplozji w szkołach. W wyniku zamachów zginęło co najmniej sześć osób, głównie dzieci, a 17 zostało rannych.

Poprzednie tego rodzaju ataki terrorystyczne (wymierzone w instytucje edukacyjne - PAP) w Afganistanie były przeprowadzane przez skonfliktowany z talibami lokalny odłam Państwa Islamskiego (IS), tzw. Prowincję Chorasan. W maju 2021 roku, trzy miesiące przed opanowaniem Kabulu przez talibów, ponad 60 dzieci zginęło w zamachu przeprowadzonym przez to ugrupowanie w szyickiej części stolicy.

Liczące ponad pół miliona mieszkańców (głównie narodowości tadżyckiej) Mazar-i-Szarif to największe miasto w północnym Afganistanie.