Afganistan: Co najmniej 18 osób zginęło w dwóch oddzielnych atakach

Co najmniej 18 osób, w tym 10 policjantów, zginęło w dwóch oddzielnych atakach w środkowym i wschodnim Afganistanie - poinformowały w sobotę lokalne władze.

Szef policji w rozległej prowincji Ghor w środkowym Afganistanie powiedział, że w piątek późno w nocy talibowie przypuścili atak na policyjny punkt kontrolny w powiecie Pasaband, zabijając 10 funkcjonariuszy i raniąc jednego. Jeden policjant zaginął.

Policja obwiniła o atak talibów, którzy są silni w regionie, zwłaszcza w powiecie Pasaband. Bojownicy talibscy nie odnieśli się do ataku w Ghor.

Tymczasem w Ali Szer w powiecie Tere Zadżi w niewielkiej prowincji Chost na wschodzie kraju niezidentyfikowani uzbrojeni napastnicy zabili co najmniej osiem osób podczas ataku na byłego watażkę Abdula Wali Echlasa - poinformował rzecznik szefa policji w Choście. Dodał on, że watażka, który kandydował w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, ale nie zdobył mandatu, został zabity. Nikt nie przyznał się do tego ataku.